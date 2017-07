El senador estadounidense John McCain es diagnosticado con cáncer cerebral

El senador estadounidense John McCain, quien fue candidato republicano a la presidencia en 2008, ha sido diagnosticado con cáncer de cerebral según informaron desde su oficina el miércoles.

El legislador de 80 años de edad fue sometido a una cirugía para extirpar un coágulo de sangre por encima de su ojo izquierdo la semana pasada.

Las pruebas “revelaron que un tumor cerebral primario conocido como un glioblastoma estaba asociado con el coágulo de sangre”, informó la Clínica Mayo en un comunicado difundido por la oficina de McCain.

“El senador y su familia están revisando opciones de tratamiento”, agrega el comunicado, señalando que pueden incluir una combinación de quimioterapia y radiación.

El glioblastoma es un tumor cerebral particularmente agresivo que afecta a los adultos. Es el mismo tipo de cáncer que llevó a la muerte de otro ícono del Senado estadounidense, Ted Kennedy, en 2009 a sus 77 años.

Ésta no es la primera pelea de McCain con un cáncer. Los médicos eliminaron varios melanomas malignos de su piel en las décadas de 1990 y a principios del nuevo milenio, incluyendo un melanoma invasivo en 2000.

La oficina de McCain dijo que el senador “mantiene el buen espíritu mientras continúa recuperándose con su familia en su casa de Arizona”, y que consultará con su equipo médico cuándo podría volver a trabajar en Washington.

La noticia provocó una oleada de mensajes de apoyo de todo el espectro político para McCain, quien preside el Comité de Servicios Armados del Senado y está en su sexto período en la cámara alta del Congreso.

“El senador John McCain siempre ha sido un luchador. Melania y yo enviamos nuestros pensamientos y oraciones al senador McCain, a Cindy y a toda su familia”, dijo el presidente Donald Trump en un comunicado. “Mejórate pronto”, agregó.

