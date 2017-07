Cinco cosas que debemos saber sobre Sarah Huckabee Sanders, la nueva portavoz de la Casa Blanca

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha sido un pilar importante en la Casa Blanca desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, solo duró seis meses: luego de su renuncia, la secretaria de prensa adjunta, Sarah Huckabee Sanders se convirtió en la nueva portavoz.

La política no es algo desconocido para ella, Sarah es la hija del ex gobernador de Arkansas y candidato presidencial republicano Mike Huckabee.

Catching up with my dad @GovMikeHuckabee in NYC tonight. He's off to @KellyFileFNC and I'm headed to @donlemon! pic.twitter.com/pDcgSIQqP4

— Sarah Huckabee (@SarahHuckabee) November 4, 2016