Felipe Kast confirma candidatura al Senado por La Araucanía: competirá contra Hasbún y Rojo Edwards

El ex precandidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast, será candidato a senador por la Región de La Araucanía. El diputado confirmó la noticia este viernes, asegurando que dicha zona tiene “un potencial enorme”.

“Muchos me ha dicho que no vale la pena arriesgarse a perder, que voy a enfrentar a políticos que llevan mucho tiempo con redes políticas muy complejas de penetrar. Agradezco la preocupación, pero les pido ser un poco más optimistas. Creo sinceramente que nuestras ideas, y particularmente el desafío de poner a los niños primero en la fila, nos ayudarán a conquistar muchos corazones. Estoy consciente que es un desafío complejo, pero nada más triste que aquellos que no se atreven a emprender por miedo al fracaso”, expresó en su cuenta de Facebook.

De esta forma, el otrora ministro descartó postular a diputado por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, el cual era el distrito que se creía que sería su destino para las elecciones.

Sobre este hecho, el secretario general de Evópoli Andrés Molina sostuvo al diario El Austral que la decisión de Kast “es un reconocimiento a lo que ha hecho Evópoli en la Región y a todos lo que estamos detrás de un proyecto maravilloso que le da oxígeno a la política y a nuestro propio sector”.

Cabe mencionar que en La Araucanía se espera que compitan por un escaño en la Cámara Alta, por parte de Chile Vamos, los diputados Gustavo Hasbún (UDI) y Rojo Edwards.