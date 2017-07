¿Otra enemiga? La primera dama de Japón fingió no saber inglés para no hablar con Trump

La participación de la primera dama japonesa, Akie Abe, en la Cumbre del G-20 realizada en Alemania hace un par de semanas, ha adquirido relevancia en las últimas horas luego que, según miles de usuarios de las redes sociales, la primera dama habría mentido con no saber hablar inglés para no tener que conversar con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Las especulaciones surgieron luego de que Trump lamentara en una entrevista con periodistas del diario The New York Times que no pudiera hablar con Akie, ya que la japonesa no sabía inglés, luego que el mandatario estadounidense se sentara junto a la esposa del primer ministro japonés durante una cena en el marco de la cumbre en Hamburgo.

“Estaba sentada al lado de la esposa del primer ministro Shinzo Abe, quien creo que es un tipo tremendo y ella una gran mujer, aunque no hable inglés”, afirmó Trump en la entrevista publicada el miércoles. Luego, uno de los periodistas le preguntó si no hablaba nada: “Cero…ni siquiera Hello”, replicó el presidente.

“Fue difícil porque, sabes, estás sentado con alguien así durante toda la cena, que duró una hora y 45 minutos”, agregó Trump.

Tras la divulgación de la entrevista de Trump, rápidamente se viralizaron videos que muestran a Akie Abe hablando un inglés, quizás no perfecto, pero lo suficientemente fluido.

“Parece que la primera dama japonesa pretendió no hablar inglés solo para no tener que hablar con Trump por dos horas”, señaló la columnista de The Guardian Jessica Vlenti, cuyo tuit tiene más de 170,000 likes y unos 75,000 retuits.

Looks like the First Lady of Japan pretended not to speak English for nearly 2 hrs to avoid talking to Trump https://t.co/ee9LGHVlDo — Jessica Valenti (@JessicaValenti) July 20, 2017

Situación extraña, ya que en febrero pasado el primer ministro japonés y Akie visitaron Estados Unidos. Instancia donde pudo visitar un Jardín Japonés en Florida junto a Melania Trump, y cuyas fotos reflejan simpatía entre ambas primeras damas, donde compartieron hasta risas.