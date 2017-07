Puerto Rico: un destino que los chilenos aún están por descubrir

Hace unos días, varios medios en el mundo replicaron una información que decía que el hit musical “Despacito” había incrementado la visita de turistas a Puerto Rico, aunque luego un artículo del diario El País desmintió aquello.

En cuanto al turista nacional, según explican las agencias de viajes, el Caribe es uno de sus lugares preferidos, pero esta isla en particular no es parte de ese itinerario. “En el radar siempre estará el Caribe, de hecho República Dominicana presenta un crecimiento del 30% si comparamos primer semestre del 2016 vs 2017”, comenta Paulina Berrio-Ochoa, subgerente de Marketing de Viajes Falabella, quien aclara que precisamente “Puerto Rico es un destino menos explorado”.

Sin embargo, coincidiendo o no con la canción, los operadores turísticos sí han notado que más chilenos están yendo al país de origen de Luis Fonsi y Daddy Yankee. “Efectivamente, están surgiendo destinos nuevos y uno de ellos es Puerto Rico, que está conquistando a los turistas porque combina aventura y playas paradisiacas a buen precio, ya que aún no es un destino masivo”, afirma Dirk Zandee, country manager Despegar Chile.

Concretamente, la ejecutiva de Viajes Falabella afirma que según sus registros, este semestre se duplicó la cantidad de pasajeros con respecto al año pasado que han ido para allá. “Una razón pudo ser que se puso de moda por la canción, aunque también es un factor importante que los chilenos se están animando cada vez más a conocer nuevos destinos”, comenta.

Cabe señalar que para ir a Puerto Rico no hay vuelos directos y necesariamente hay que hacer una escala, que puede ser en Panamá, con lo que viaje puede durar unas 10 u 11 horas, con valores que parten en los 685 dólares (alrededor de 448 mil pesos). Aunque según Berrio-Ochoa “un viaje muy común es ir a Miami, para disfrutar de playas y shopping y luego ir a Puerto Rico”.

Dato no menor es la documentación para poder ingresar a esta estado asociado de EEUU. “Para hacer ingreso a Puerto Rico se debe tener la visa estadounidense, ya que los trámites para el ingreso son los mismos que para el país del norte”, aclara Zandee.

Los atractivos imperdibles

Como es un destino poco conocido por los chilenos, esta isla caribeña ofrece variados atractivos que están esperando por ser conocidos y más allá de las paradisiacas playas.

El "Viejo San Juan" exhibe el pasado español de la isla. / Dennis A. Jones

“San Juan de Puerto Rico es una ciudad con mucha historia, un infaltable es conocer la parte vieja de la ciudad”, comenta Berrio-Ochoa.

Este “Viejo San Juan” está localizado en la Isleta de San Juan que está conectada a la isla principal por puentes. La ciudad se caracteriza por sus calles de adoquines y edificios coloridos que se remontan al siglo XVI y XVII, cuando la isla era española. El distrito se caracteriza también por la gran cantidad de plazas públicas e iglesias, que incluyen la Catedral Metropolitana de San Juan, donde se alberga la tumba del explorador español Juan Ponce de León.

En el extremo norte de la ciudad, se encuentra el Castillo San Felipe del Morro, declarado Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 1983, es una fortificación española del siglo XVI, que por muchos años, vigiló la entrada a la bahía de San Juan y la protegió de ataques marítimos.

Otro imperdible es el Bosque Nacional El Yunque o simplemente El Yunque, parque nacional que es el único lluvioso tropical del sistema nacional de bosques de los Estados Unidos.

Castillo San Cristóbal fue un fuerte construido para proteger la ciudad de ataques terrestres, a diferencia del Castillo San Felipe / Dennis A. Jones

La vegetación es muy variada, al albergar alrededor de 240 especies de árboles. Actualmente existen 39 kilómetros de senderos recreativos y 19 kilómetros de caminos administrativos, que están restringidos sólo al tráfico a pie (senderismo). El uso de caballos, motocicletas o bicicletas de montaña no está permitido.

Ahí mismo se pueden hallar la Torre Yokahu con 480 metros y Monte Britton situado a 937 metros. Construidas de piedra en los años 1930, desde donde se divisa un gran panorama de la costa noreste de Puerto Rico, el océano Atlántico y una porción de la cordillera central donde se sitúa gran parte del bosque pluvial.

Para moverse, comer y alojarse

Si con tanto paseo le da hambre, debe saber que la isla cuenta con diversos fast foods que tiene ofertas hasta de menos de $3.700 chilenos. En cuanto a los restaurantes de comida típica puertorriqueña, en el Viejo San Juan los valores pueden alcanzar hasta los $19.600 por persona.

En tanto, en locales fuera de áreas muy visitadas, el precio puede bajar a $9.800 por persona.

Por otro lado, para trasladarse el Tren Urbano es una forma eficiente de hacerlo hacia ciertas partes del área metropolitana o para explorar zonas urbanas importantes. Éste opera entre las 5:30 hasta las 23:30 horas y el boleto de ida cuesta 75 centavos o $490, lo mismo que cuesta un viaje en bus. Otra opción Uber, cuya tarifa base es de US$3.

Respecto del alojamiento, el ejecutivo de Despegar sostiene que todo depende del tipo de recinto que se escoja. “En San Juan, capital de la isla, puedes encontrar cómodos hoteles 3 estrellas desde 58.000 pesos chilenos”, dice la ejecutiva de Viajes Falabella.

En tanto, el ejecutivo de Despegar detalla que “se puede alojar en hostales, los que tendrán un precio menor a un hotel con mayores lujos. Pero se puede estar por un promedio de alrededor de US$50”.

Sin embargo, recientemente el gobierno local firmó un acuerdo Airbnb, plataforma web donde personas ofrecen sus casas como alojamientos. En este caso, los valores van desde los US$37.