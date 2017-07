Trump se queda sin apoyo: renuncian su abogado y el portavoz de la Casa Blanca

Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, renunció a su cargo la mañana de este viernes. Según el medio inglés The New York Times, Spicer le informó al presidente de EEUU, Donald Trump, que su decisión obedece a la designación del financista Anthony Scaramucci como el nuevo director de comunicaciones.

Pero esta no es la única baja que tuvo Trump durante esta jornada. Mark Corallo, que coordinó la comunicación externa del equipo legal del mandatario frente a la crisis, informó a la AFP en un correo que había renunciado al cargo.

No hubo explicación de los motivos que llevaron a su renuncia, que ocurre luego de que Trump se adentrara en territorio legal complejo durante una larga entrevista con el New York Times, al advertir al fiscal especial Robert Mueller que no indagara sobre las finanzas de su familia.