Donald Trump destaca su "poder absoluto de perdonar" en medio de trama rusa

El presidente de EEUU, Donald Trump, destacó hoy su poder para perdonar crímenes y arremetió contra los medios de comunicación por sus “filtraciones ilegales”, como la relativa a su fiscal general, Jeff Sessions.

“Aunque todos están de acuerdo en que el presidente de EEUU tiene el poder absoluto de perdonar, para qué pensar en eso cuando de momento el único crimen son las FILTRACIONES contra nosotros. NOTICIAS FALSAS”, escribió Trump en un tuit a primera hora de la mañana.

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS

