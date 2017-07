Piñera apoya que Chile Vamos acuda al TC por ley de aborto

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, justificó la decisión de los diputados del conglomerado de recurrir al Tribunal Constitucional en contra del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales.

Respeto por la Constitución

Renovación Nacional realizó una capacitación para sus candidatos, junto al Instituto Libertad. Esta fue la instancia en la que el ex Presidente Piñera señaló su opinión sobre esta instancia constitucional. El ex mandatario declaró que “las mayorías no pueden hacer cualquier cosa, por eso tenemos una Constitución”.

El ex mandatario asistió a una actividad de capacitación para los candidatos parlamentarios. / Agencia Uno

En ese sentido, agregó que “la Constitución en Chile establece claramente que se protege la vida del que está por nacer, tenemos que hacer una ley que proteja al que está por nacer”.

Polémica con Evo

En otro tema, sobre el tuiteo del Presidente Evo Morales en el que lo llamó “candidato oligarca pinochetista”, Piñera respondió: “A palabras necias, oídos sordos”.

“El Presidente Evo Morales ha insultado a nuestra Presidenta, a nuestro país y, por lo tanto, ha perdido el respeto. Yo lo primero que le pido a un Presidente es que hable con la verdad y cuando defendemos las libertades en Venezuela y en Cuba, estamos cumpliendo con nuestro deber de demócrata”, añadió.