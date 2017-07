Marejadas vuelven a las costas chilenas el próximo lunes

Las sorpresas climáticas no paran de llegar, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un nuevo aviso de marejadas, que se presentarán desde el sector de Golfo de Penas (Región de Aysén) hasta Arica, incluyendo la isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández. Este sería el número 32 en lo que va del año.

Se prevé que el fenómeno meteorológico de carácter normal se desarrolle entre el próximo lunes y el sábado 29 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente Felipe Rifo Espósito, informó que “esperamos nuevas marejadas del suroeste en nuestro litoral, generando oleaje de hasta 4 metros de altura y fuerte rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.

La autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), y no desarrollar actividades náuticas ni deportivas sin debida autorización.