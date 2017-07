Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 24 al 30 de julio

…Amigos esta es una semana en la que la moderación será fundamental para lograr mantener el equilibrio, donde la paciencia colaborará para que las cosas que hemos alcanzado se sigan manteniendo amablemente a nuestro favor, y aquellas que aún no hemos podido alcanzar pues tengan buenas posibilidad de ir fluyendo favorablemente hacia nosotros, parte de este período implica además transcurrir con la disposición de adaptarnos, de la mejor manera, a los vaivenes que de pronto la vida nos presenta, y entender que en la medida que se nos presentan pruebas estas deben ser asumidas en calma, usando la lógica y no la emoción puesto que las pruebas están dispuestas para afectarnos emocionalmente, lo que implica enfrentarlas racionalmente para ver donde nos quieren golpear, y a partir de aquello tomar las mejores decisiones para superarlas y encontrar la luz al final de la prueba superada, entendiendo además que a todos nos tocan pruebas, y no solo a uno, por tanto debemos tener la fortaleza de comprender, enfrentar y superar porque es parte de vivir, y en este transcurrir es importante hacer obras de amor y ser buenos seres humanos para con los de nuestra especie, los de otras especies y el ecosistema, la vida da vueltas y tarde o temprano lo que hacemos regresa a nosotros, seamos cada día mejores personas y eso atraerá lo positivo y nos abrirá caminos de prosperidad y paz, buena semana para todos los seres buenos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana en la que se aprecia un quiebre en sus vidas, algo complejo que deben enfrentar, deben ser fuertes y comprensivos con ustedes mismos …su carta anual es “La Templanza” y recomienda mantener la calma para no perder el equilibrio…su Vibración Numerológica de esta semana predice que los cambios a veces suceden interna y no externamente…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que habrá contrariedades que deberán enfrentar…su número anual es (14) y sugiere que ante los cambios tomen la mejor aptitud para no desestabilizarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Transmutar lo negativo en positivo, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, es una semana en la que es importante asumir responsabilidades y tomar decisiones aunque de pronto no sean las que los demás quisieran…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir por el camino más correcto para tomar las decisiones más iluminadas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no olviden que a la hora de decidir la compasión a veces es necesaria…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que se presentarán instancias que son sensibles para ustedes…su número anual es (9) y sugiere que habrá pruebas sensibles que superar…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para estar Iluminados en sus decisiones, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás que son Abiertos de Mente, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta semana deben estar muy alertas porque las energías negativas los quieren desmotivar y probablemente hasta afecten su salud…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda buscar todas las alternativas para superar la apatía e incluso la mala salud…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no dejamos que las energías negativas nos dobleguen tendremos un bello regalo…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que seamos prudentes, no perdamos la calma para seguir con claridad y no perder el tacto…su número anual es (6) y sugiere que no se pongan a discutir porque podría no ser positivo, sean prudentes…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para que todo lo que digan caiga Maravillosamente bien, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Positivismo, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, esta semana si tienen algo que reconstruir debe ser en el marco de lo correcto, y hasta legal, para que fluya positivamente…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda utilizar solo si es necesario, mejor si es a través de la autoridad…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en la medida que se ciñan a lo que debe ser no habrá quien pueda meterlos en problemas…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que para que logren la seguridad personal y la de los suyos es mejor estar dentro de lo recto…su número anual es (11) y sugiere que nada es mejor que apelar a la sabiduría, de uno o de quien ustedes sientan la posee…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles ver el Panorama Real, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás que todo lo hacen con Clase, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando las cosas se hacen como corresponde, tarde o temprano, es inevitable todo sea en beneficio de quien hizo lo que se debía…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda tener paciencia que las recompensas llegan, así como cuando uno no se porta bien también la sanción llega…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es buena semana para tener satisfacciones que llenen el alma …el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que será un período esperanzador que deberían aprovechar…su número anual es (10) y sugiere que si deben conducir a otros háganlo tranquilos porque la fuerza los acompaña…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Esperanza, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando se pasan instancias complejas siempre es bueno mantener calma y no emocionarse cuando las cosas empiezan a corregirse para no desbandarse…su carta anual es “El Demonio” y recomienda justamente la moderación…su Vibración Numerológica de esta semana predice que el éxito estará más cercano en la medida que se adapten a lo que hay porque eso atraerá cosas mejores…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que no deben dejar de lado a los seres que ama, descuidarlos los podría alejar…su número anual es (15) y sugiere que valoren lo que tienen, si se pierde podría no regresar…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa Claro) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Calidez, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta semana sentirán una gran energía que los empujará a querer hacer muchas cosas, vayan en calma y será un periodo muy productivo…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda no arrastrar instancias que no colaboran sino que agotan…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si tienen confianza en ustedes mismos, y usan bien las energías, todo fluye positivo…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que deben tener cuidado con el exceso de energía…su número anual es (16) y sugiere que si son cautos podrán hacer con eficiencia y no desperdiciarse por intolerantes…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles una Fuerza Controlada por ustedes, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando se limpia el camino de aquello que no sirve, y solo se deja lo bueno, es inevitable que fluya energías positivas que atraen lo que hace bien a uno…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer lo que se debe para que eso colabore a que todo vibre óptimamente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que ahora que todo se está ordenando aparecen otras opciones a evaluar…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que evaluar implica abrir la mente para ver la realidad y decidir por lo mejor para uno…su número anual es (8) y sugiere que siempre den prioridad a la seguridad de uno y los que ama…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Claridad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Buena Vibra, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana siguen las vibraciones poderosas cerca a ustedes, échenle mano para emprender, o continuar, con ese proyecto importante…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda no cesar en su empeño porque tienen todo para que las cosas se encaminen positivamente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si son constantes es inevitable logren alcanzar aquello por lo que están trabajando…el Número () les corresponde esta semana y avisa que si saben equilibrar lo material y lo espiritual todo irá super bien, cuidado con la ambición desmedida…su número anual es (7) y sugiere que recuerden que cuando nos va bien las energías negativas ponen pruebas para retroceder, no caigan en la trampa…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Empuje, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Saben Sembrar en Positivo, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, buenas vibraciones los siguen también esta semana, mucha potencia energética para alcanzar los premios y recompensas que se merecen…su carta anual es “La Luna” y recomienda no permitir que las vibras negativas y los malos comentarios ensombrezcan lo que va tan bien…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será un buen período para cerrar exitosamente aquello por lo que lucharon…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que la buena fortuna será muy evidente estos días…su número anual es (18) y sugiere que sean precavidos porque habrá instancias muy opuestas a las que deberán enfrentarse, la calma ilumina…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles la Luz Poderosa que guía a lo positivo, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Excelencia, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana es momento de cerrar ciclos, de culminar proyectos, o simplemente dejar de lado instancias que ya no tienen mucha vuelta…su carta anual es “El Juicio” y recomienda aprovechar el entusiasmo que les acompañará para tener la fortaleza de cerrar bien lo que esté pendiente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo debería ordenarse y ser para mejor en la medida hagan lo que corresponde…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que es buen período comercial…su número anual también es (20) y sugiere que estén preparados a un muchos buenos cambios…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Quietud de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Presencia, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando sentimos que el mundo está en nuestros manos, y somos dueños de hacer y deshacer, a veces nos podemos obnubilar y alucinar lo que no es…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda estar bien aterrizado analizando todo de la manera más fría…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si uno vive en un mundo propio puede ver las cosas desde una realidad construida e irreal…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que hay momentos en los que para volver a empezar hay que hacer un paréntesis…su número anual es (2) y sugiere que ponerse en el rol de mártir no tiende a ser muy positivo con el tiempo…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Relax, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…