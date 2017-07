"No coludí con Rusia, ni conozco a nadie de la campaña que lo haya hecho": yerno de Trump alza la voz en el Senado

El empresario Jared Kushner, yerno y asesor personal del presidente estadounidense Donald Trump, negó este lunes ante la comisión de Inteligencia del Senado haber coludido con funcionarios rusos durante la campaña a las elecciones de 2016.

“Permítanme que sea muy claro: no coludí con Rusia, ni conozco a nadie de la campaña que lo haya hecho. No usé fondos rusos para mis negocios. Y he sido transparente en proporcionar la información pedida”, dijo Kushner en la Casa Blanca, luego de su reunión con los senadores.