Sólo pasa en Chile: vecinos fueron a encarar a guardia tras ola de robos y descubren que era un muñeco

Tras una serie de robos que afectaban a las viviendas de su villa en la comuna de Padre Hurtado, un grupo de vecinos fue a encarar al guardia del lugar debido a que siempre lo veían sentado en vez de hacer las rondas correpondientes.

Sin embargo, no tuvieron mucha suerte porque al observarlo se dieron cuenta de dos cosas: del por qué este no se paraba de su silla y del por qué este no escucharía sus reclamos.

Esto porque lo que estaba sentado no era un vigilante de carne y hueso, sino que un muñeco vestido como guardia, según informó Chilevisión Noticias.

“Encontramos que es una burla, una mofa. Se supone que hay gente que debe estar supervisando”, relató una indignada vecina al canal.

Ante esto surgió la duda sobre quién fue el autor del muñeco, encontrando rápidamente la respuesta: fue el guardia que trabaja en el día.

“Yo trabajo todo el día, yo fabriqué el muñeco. Con un pedazo de tronco, con unos lentes. Le puse una chaqueta y le puse un casco a mi ayudante. Pa’ que me ayudara durante el día, mientras yo voy a regar los jardines”, indicó el hombre.

En ese sentido, explicó que la empresa en la que trabaja no tiene un vigilante para el turno de la noche, por lo que el muñeco cumple con tal objetivo.

Por su parte, PY S.A., la cual está a cargo de la villa, indicó al noticiario que “para efectos de seguridad de esta etapa, la inmobiliaria tiene contratada una empresa de seguridad. Esta empresa de seguridad incurrió en un grave error de procedimiento. Respecto de la labor por la que se le ha contratado”.

“Se han tomado todas las medidas de corrección que corresponden incluyendo ampliación de dotación y cambio de personal. No descartándose el cambio de la propia empresa”, expresaron.