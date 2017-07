El troleo a Ivanka Trump por una cita errónea que atribuyó a Albert Einstein

La hija del mandatario estadounidense escribió un erróneo “tuit” citando a Albert Einstein hace cuatro años, y los usuarios de Twitter lo sacaron a relucir nuevamente esta semana.

En el comentario escrito en junio de 2013, Ivanka Trump atribuyó al famoso físico la cita: “Si los hechos no encajan en la teoría, cambien los hechos”, y ahora el autor estadounidense Colin Dickey ha devuelto el equívoco al centro de la atención en Internet compartiéndolo y descartando que Einstein hubiera dicho tal cosa.

"If the facts don't fit the theory, change the facts." – Albert Einstein #quote #sunday — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 23, 2013

Desde entonces, el mensaje de la hija del inquilino de la Casa Blanca se ha vuelto viral, mientras muchos internautas comentan lo hilarante y desafortunado de una metedura de pata como esta en la era de “hechos alternativos”, término presentado al mundo por la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway.

Aunque lo cierto es que Ivanka Trump no es la primera en adjudicar esa cita a Einstein. El error se debe a la mala interpretación de una anécdota que se menciona en la biografía de Albert Einstein escrita por Abraham Paris. El físico siempre defendió que eran los hechos los que sostenían y justificaban una teoría y nunca al revés.

En cualquier caso, las mofas han sido tales que incluso la cuenta oficial de Albert Einstein en Twitter, gestionada por la compañía GreenLight, se ha pronunciado. En un tuit, asegura: “Podemos confirmar que Albert Einstein nunca pronunció esa frase”. Además, recomienda a Ivanka Trump el libro The Ultimate Quotable Einstein, que recopila las citas más famosas del físico.

We can confirm that Albert Einstein never said this quote. Here's a worthy purchase via @PrincetonUPress: https://t.co/FdGWkO1qpz https://t.co/eWTUhskgvR — Albert Einstein (@AlbertEinstein) July 24, 2017

"Dance like no one is watching. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt and live like its heaven on earth." ~Pol Pot — Maritxu (@dislexicon) July 23, 2017

"I think American presidents should be impeached for colluding with Russia." Albert Einstein. (Just as true as Ivanka's quote.) — Dave Hogg 📎 (@Stareagle) July 23, 2017

"Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me." – Napolean — DanaLibrariana (@DanaVLema) July 23, 2017