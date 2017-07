Crecen respaldos solidarios a la causa de Til Til en medio de protestas vecinales

Cierre de vías, indignación, protestas ante la municipalidad, solidaridad de dos candidatos presidenciales, nuevos pronunciamientos de La Moneda en torno a la legalidad del proyecto. Así transcurrió el segundo de acopio de apoyos que recibió la comuna de Til Til, tras la aprobación por parte del gobierno de un tercer vertedero de desechos en su territorio.

Muy temprano en la mañana, la ruta cinco fue cerrada en varios segmentos por vecinos indignados por la medida. En Rungue, también le dijeron “No” al proyecto Ciclo y recibieron el respaldo de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. “Si los vecinos no tienen voz, ¿qué clase de democracia tenemos en Chile?” sostuvo la periodista, recalcando que la opinión de los habitantes de Til Til deber ser vinculante para las medidas a tomar sobre la controversia.

El candidato presidencial de la Nueva Mayoría, el senador y periodista Alejandro Guillier, se solidarizó con las vecinos de la comuna de Til Til, en medio de la tormenta tras la aprobación gubernamental. Para Guillier, el centralismo extremo, representado en la toma de las grandes decisiones en Santiago, es el responsable de situaciones como las que acaecen en esa golpeada comuna.

Nelson Orellana, alcalde de Til Til, mantuvo su recia oposición a la decisión. “La Institucionalidad en Chile es una mentira. Las seremos no estuvieron en la comuna”, dijo Orellana, quien presidió una sesión de la municipalidad, mientras en las afueras de la sede los vecinos desplegaron pancartas en rechazo a la medida.

Desde los pasillos de La Moneda, el gobierno defendió la legalidad de la aprobación del permiso al nuevo relleno en Til Til. “Aquí se ha operado de acuerdo a los criterios que establece nuestra institucionalidad, el comité de ministros ha votado teniendo a la vista cómo se han ido resolviendo las reclamaciones que ha hecho la comunidad y los distintos actores”, aseguró Paula Narváez, ministra Secretaria General de Gobierno. “Entendemos que por una parte están los criterios técnicos y la institucionalidad, y por otra está la vivencia de la comunidad y los vecinos”.

Por su parte, el presidente del departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, se refirió a los efectos para la salud que conlleva el proyecto, los que fueron informados en un informe elaborado por el organismo.

El galeno explicó que en declaraciones a Radio Bio Bio “el peligro es por las emisiones que afectarán la salud de quienes respiran el aire contaminado y por los vertidos hacia las napas subterráneas de sustancias tóxicas que como es en la cabecera del valle ira contaminando paulatinamente no solo Til Til sino que además Lampa, Polpaico, probablemente va a llegar a Pudahuel hasta desembocar en el Mapocho”.

Asimismo sostuvo que “este proyecto significa almacenar y tratar residuos tóxicos, peligrosos, algunos explosivos o inflamables”.

Consultado sobre el tema, el doctor en ingeniería química César Huilimir reiteró que los rellenos de basura ya no representan soluciones para las grandes ciudades, como la capital de Chile. “Hay alternativas que no son ciencia ficción: hoy existe un muy mal manejo de los residuos sólidos. Invertir en las tecnologías avanzadas al estilo Waste To energy, en las cuales con los residuos reciclados se produce energía limpia, es lo más sensato de cara al futuro”.