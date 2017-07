Trump prohíbe a personas transgénero en el Ejército por los "trastornos que representarían"

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas ya no aceptarán ni permitirán el servicio de personas transgénero, a raíz del “tremendo costo médico y los trastornos” que representan.

“Nuestros militares deben estar concentrados en una victoria decisiva y aplastante, y no puede cargar el peso del tremendo costo médico y los trastornos que personas transgénero representarían”, justificó el presidente en su cuenta en Twitter.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017