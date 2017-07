“Ha fallecido gente viva”: la inoportuna frase del hijo de Nicolás Maduro que lo puso en el centro de las burlas

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente Nicolás Maduro, está vez está en el centro de las risas por un error que cometió en una entrevista para un programa de televisión el Venezuela.

“Han quemado gente viva, ha fallecido gente viva”, señaló Nicolás Maduro hijo.

Maduro Guerra, candidato a la asamblea nacional constituyente, también aseveró que a la oposición se le “ha ido de las manos” la “agenda violenta”.

@NicolasMaduro digno hijo tuyo este ser jajajajajaj díganle a este ser que arrecho sería matar gente que no este viva jajajaja mucho animal

Si no es por el hijo de Maduro, no me entero que la gente que fallece es porque antes estuvo viva. Gracias Nicolasito, futuro constituyente.

— Edgar López Meneses (@EdgarJoseL) July 27, 2017