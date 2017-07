Transantiago recuperó más de 10 mil millones debido a rebaja en la evasión

“A julio de esta año esperamos decir que hemos bajado la evasión hasta el 30%”. Las palabras fueron emitidas el 12 de abril pasado y corresponden a la ministra de Transportes, Paola Tapia, quien a pocas semanas de asumir la cartera se autoimpuso reducir el no pago en el sistema desde el histórico 34,6% que alcanzó el último trimestre de 2016.

A tres meses de aquella declaración, la evasión se ubicó dentro del margen prometido y llegó al 30,3% durante el segundo trimestre del año. Una nueva caída consecutiva -entre enero y marzo de 2017 fue de 31,4%- que es alentadora para el gobierno, aunque aún equivalga a que casi 1 de cada tres usuarios del sistema de transporte público de superficie no valida al ingresar al bus.

Según afirmó la autoridad, cada punto porcentual de evasión equivale a $2.500 millones, lo cual significa que durante este año el sistema ha recuperado más de $10 mil millones.

En el desglose por empresa, el panorama es disímil entre ellas. Mientras cuatro operadores lograron reducir el no pago, los tres restantes sufrieron alzas considerables (ver infografía).

El caso más significativo corresponde a Redbus, debido a que la empresa controlada por la francesa Transdev, redujo su evasión hasta el 9,4%, el número más bajo para un operador desde el primer trimestre de 2013. No obstante, Alsacia y Metbus padecieron el efecto contrario, y el no pago de cada una escaló hasta cifras que no habían experimentado en los últimos 4 años, 41,7% y 34%, respectivamente.

“Queremos generar incentivos a personas más vulnerables, pero con los actuales índices de evasión no se nos permite. No es posible otorgar este tipo de beneficios si no se sitúa en un umbral inferior al 20%”, destacó la ministra Tapia, mientras se comprometía a una nueva, aunque más conservadora, baja. Según la autoridad, los esfuerzos se enfocarán en descender del 30% de aquí a fin de año.

Nuevo índice medirá todo el sistema

Junto con anunciar los datos de la evasión del último trimestre, ayer la ministra advirtió la realización de una nueva medición, esta vez, dirigida a establecer el no pago en todos los medios de transportes pertenecientes al Transantiago: buses, Metro y metrotrén. Eso sí, la autoridad descartó que fuera a desaparecer el actual índice.

“Así como ocurre en las principales ciudades del mundo, es necesario un índice para los distintos medios de transporte. Construir una medición integral de evasión que luego pueda replicarse en otras regiones”, aseveró Tapia.