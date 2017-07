“¡Únete!”: Canadá responde a Trump invitando a las personas de "todas las orientaciones sexuales" a unirse a su Ejército

Poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase en Twitter que prohibirá que los transexuales sirvan en las fuerzas armadas de su país, los militares canadienses respondieron con otro tuit abriendo sus puertas a “todas las orientaciones sexuales”.

“Damos la bienvenida a los canadienses de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. ¡Únete!”, declaró la cuenta oficial en Twitter de las Fuerzas Armadas de Canadá.

El texto estaba acompañado por una foto de la Banda de la Marina Real Canadiense desfilando en una de las celebraciones del Día del Orgullo Gay en Toronto, el mayor de su género que se realiza en el continente americano.

We welcome Cdns of all sexual orientations and gender identities. Join us! #DiversityIsOurStrength #ForcesJobs https://t.co/572KahN2Zh pic.twitter.com/9In7HR4Utj

— Canadian Forces (@CanadianForces) July 26, 2017