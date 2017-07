Armada alerta sobre peligro de marejadas en costas de Chile

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso extendió el aviso de marejadas, emitido el día sábado 22 de julio, hasta el día domingo 30 de julio entre el Golfo de Penas y Arica, incluyendo Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández.

Se estima que la finalización de este evento se extienda hasta este domingo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente Felipe Rifo Espósito explicó que durante esta semana “hemos reportado vientos sobre los 190 km/h en el litoral sur del país, generando olas de alturas importantes, las cuales se han proyectado con mucha fuerza sobre el litoral central y norte del país, por lo que hemos decidido ampliar el aviso de marejada hasta el día domingo 30 de julio, objeto prevenir cualquier tipo de accidente en el borde costero”.

La autoridad marítima llamó a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.