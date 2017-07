Detienen al presunto autor de estafa piramidal: engaño ascendería a $7 mil millones

Fue una llamada anónima la que alertó a la Fiscalía de la posible existencia de una nueva estafa piramidal encabezada por uno de los fundadores de FX Continental, empresa destinada a la compra y venta de divisas.

La entidad se constituyó el 2014, ofreciendo una rentabilidad del 2% a quienes invirtieran en sus arcas, y desde aquel momento más de 400 personas se sumaron a la iniciativa sin sospechar del engaño del que eran parte.

Según el Fiscal del caso, Pablo Norambuena, “se ofrecía un retorno de capital del 2%, lo que efectivamente ocurría, por ello las personas no sospechaban. Pero el dinero no era invertido, sino que las supuestas utilidades eran parte del dinero que entregaban otras personas que se iban sumando”.

De ahí entonces que se hable de “una estafa piramidal”.

El persecutor también explicó que “tenemos antecedentes de que las inversiones prometidas no se realizaban. Tal vez hubo algunas pequeñas, pero no las señaladas”.

Por ello, y con todos esos antecedentes en conocimiento de Norambuena, la Fiscalía, emitió una orden de detención contra Miguel Aliaga, uno de los fundadores de la empresa, y busca formalizarlo por el delito de estafa, infracción a la Ley General de Bancos y a la de Mercados y Valores.

Norambuena agregó que “en un esquema piramidal circula el dinero de las mismas víctimas, es un negocio defraudatorio, que no es real, pero que no levanta sospechas hasta que hay gente que comienza a retirarse, porque ahí no hay cómo solventar el negocio”.

Por ello, hizo un llamado a denunciar las irregularidades detectadas por sus clientes ya que, además, “en Chile no está regulada la estafa colectiva, sino que solo se regula y sanciona la defraudación de carácter individual, por ello la Fiscalía requiere antecedentes persona por persona, con información de sus cuentas bancarios”.

¿Cuánto dinero está en juego?

Según informó Norambuena, Aliaga se presentaba como experto en finanzas e inversión. “Lo que buscan estas personas en enriquecerse, y es difícil determinar con exactitud donde está el dinero. Nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo para recuperar el máximo posible, y todo eso es parte de la investigación”.

Cabe mencionar que por ahora existen cerca de 400 clientes afectados, y el monto total de la estafa ascendería a los $7 mil millones de pesos.