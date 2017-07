Manifestantes dejaron en llamas a carro lanza gases afuera del Liceo de Aplicación

En llamas. Así quedó un carro lanza gases de Carabineros que intentaba dispersar a un grupo de jóvenes afuera del Liceo de Aplicación durante la jornada de este viernes. Los manifestantes, que intentaban tomarse el colegio, lanzaron bombas molotov para evitar la acción de la policía uniformada. Asimismo, se hicieron alusión a la muerte de Manuel Gutiérrez, un joven que falleció producto del disparo de un oficial de Carabineros en 2011 en Macul.

Y aunque las manifestaciones iniciaron a eso de las 09:30 de la mañana, la tensa situación se mantuvo durante gran parte de la tarde, pues los jóvenes intentaron en reiteradas ocasiones enfrentarse a las fuerzas especiales de Carabineros.

No obstante, la situación más peligrosa fue la del lanzamiento de una bomba molotov a un carro lanza gases el cual quedó envuelto en llamas por varios minutos.

Las impactantes imágenes se pueden ver en la cuenta de Twitter de Frente Fotográfico.

#Chile: During student protest at Liceo de Aplicación of #Santiago in memory of Manuel Gutierrez, 16 y/o student killed by police 6 y/ago. pic.twitter.com/2NMkHvOY9g

— th1an1 (@th1an1) July 28, 2017