Trump fracasa en su intento por derogar el Obamacare

El Senado de EEUU rechazó este viernes con el voto crucial de tres republicanos, entre ellos John McCain, una propuesta de ley para derogar parcialmente el Obamacare -la reforma de salud de Barack Obama-, considerada casi la última alternativa del presidente Donald Trump para cumplir esa promesa de campaña.

El rechazo por 51 votos, con 49 a favor de la apodada “skinny bill” o “ley flaca” porque planteaba un desmantelamiento parcial del Obamacare, es un duro golpe para Trump y plantea muchas dudas acerca de que los republicanos sean capaces, en algún momento, de aprobar una nueva ley de salud en el Congreso, donde tienen mayoría en ambas cámaras.

John McCain, diagnosticado recientemente con un cáncer cerebral, dio la sorpresa al unirse a otras dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, y a todos los demócratas para tumbar la propuesta.

El senador por Arizona y ex candidato a la Presidencia regresó a Washington el pasado martes tras una operación y el diagnóstico de cáncer, para votar a favor de abrir en el Senado el debate sobre el Obamacare y urgió entonces, en un discurso muy aplaudido, a recuperar el espíritu bipartidista en temas de interés nacional.

“Debemos hacer el trabajo duro que los ciudadanos merecen y esperan de nosotros”, subrayó el senador republicano.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, se había desplazado al Capitolio para intervenir en caso de empate y votar a favor de la “ley flaca” en su calidad de presidente del Senado.

Y horas antes de la votación, que comenzó poco después de la 1 de la madrugada hora local (01:00 horas en Chile), Trump había animado en Twitter a los republicanos a sacar adelante el proyecto después de “7 años de espera”.

Go Republican Senators, Go! Get there after waiting for 7 years. Give America great healthcare!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017