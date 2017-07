Junta Nacional de la DC: Rincón le dobla la mano a Goic y gana respaldo para aspirar al Congreso

A pesar que su candidatura al Congreso generaba visiones divididas, el diputado Ricardo Rincón consiguió el respaldo de la Democracia Cristiana (DC) y podrá así cumplir sus aspiraciones parlamentarias. Sus deseos provocó una larga discusión en la Junta Nacional, pues en la pasadas elecciones, se había determinado que la Falange no respaldaría a ningún candidato que hubiese sido juzgado por violencia en contra de la mujer o intrafamiliar. Este era el caso del diputado, quien fue procesado en 2002 por violencia en contra de su pareja de ese entonces.

En su contra, el hermano de Ximena Rincón tenía la visión de la actual candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, quien hizo un llamado a recordar las definiciones de la Junta Nacional pasada. Sin embargo, sus palabras no fueron suficiente para convencer a la colectividad, que terminó aprobando el plan del diputado.

Gútenberg Martínez: “No se justifica un pacto con el MAS y la IC”

Por otra parte, aún no hay consenso respecto a cuál será la estrategia política que adoptará la Democracia Cristiana (DC) en las elecciones parlamentarias de este año. Ello pues durante el desarrollo de la Junta Nacional, la Falange todavía no decide si llegarán a un pacto con partidos como el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Izquierda Ciudadana (IC) en términos de candidaturas al Congreso. En ese sentido, el ex presidente de la DC, Gútenberg Martínez aseguró que no hay razones que permitan que este partido pacte con otros para inscribir candidatos en la papeleta.

“No se justifica un pacto con el MAS y la Izquierda Ciudadana. Esto nos va a confundir políticamente, porque estamos llevando una candidatura presidencial clara, con una determinada orientación”, dijo el delgado de la DC, según informa Emol.

Sin embargo, sus palabras generan visiones divididas pues hay otros militantes que sí consideran necesario un acuerdo. De hecho, la votación aún no se genera pues se están escuchando todavía argumentos sobre la conveniencia o no de crear una lista parlamentaria en alianza con otros bloques.

De hecho, con el objetivo de invalidar su argumento, habrían algunos militantes que lo emplazaron por haber sido “derechista”.

De esta manera, en su derecho a réplica, el ex timonel DC aseguró que “jamás nadie me podrá decir que yo he estado planteando una alianza con la derecha. Y si alguien me puede citar en algún medio, que lo diga ahora o calle para siempre”, sentenció.

Habrá que esperar que se pronuncien todos los argumentos respecto a las materias que la DC quiere estudiar antes de que se voten las materias fundamentales que permitirán crear una carta de navegación en materia política para este partido.