Oposición llama a intensificar la protesta contra la Constituyente este domingo en Venezuela

Bajo la premisa de protestar sin “enfrentar pueblo contra pueblo”, pero sin abandonar las calles, la Oposición venezolana convocó a los ciudadanos a manifestarse este domingo 30 en todo ese país caribeño, desde las 4 de la mañana.

“No nos quedaremos en nuestras casas. Vamos a un Trancazo Nacional (cierre) contra la dictadura a partir de las 4 am, en todas las ciudades y pueblos. En Caracas, desde las 10 am, nos concentraremos en la autopista Francisco Fajardo para decirle un no rotundo a Nicolás Maduro”, expresó Guevara, en compañía de parlamentarios y dirigentes de la MUD.

Llamó el parlamentario Guevara a evitar enfrentamientos “pueblo contra pueblo”. “Maduro y Diosdado (Cabello) se están enfrentado por esa botella vacía que es el Psuv. pero Mañana vamos a constatar la deslegitimación de esa Constituyente. Será un fraude histórico contra ellos mismos, contra el poco capital política que les quedaba”.

Reconoció el vocero que Venezuela vive momentos duros y de incertidumbre, pero destacó que el nivel de protesta ha de ser “mayor” y “más organizado”, a partir del lunes 31 de julio.

“Estamos en los días finales de la dictadura. Llamamos a que nadie participe en esa farsa. Tan sólo en Caracas, no han podido instalarse 94 % de los centros de votación regulares”, comentó el dirigente y parlamentario.

Mientras esto sucede, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la campaña para incentivar a los venezolanos a intervenir en las votaciones del domingo.