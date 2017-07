Mariana Aylwin por Junta de la DC: "Fue como ver el hundimiento del Titanic"

La ex ministra y militante DC, Mariana Aylwin, se refirió en duros términos a la Junta Nacional del partido y su decisión de apoyar la repostulación de Ricardo Rincón al Congreso, tras lo cual la abanderada presidencial de la tienda, Carolina Goic, anunció que se tomará unos días para evaluar su candidatura.

“Me parecía estar viendo el hundimiento del Titanic, una orquesta que está tocando sola mientras todo el resto se va cayendo y hablándose a sí mismos”, dijo Aylwin en el programa “En Buen Chileno” de Canal 13.

“Ayer sufrí una tristeza enorme, veo un partido que esta de espalda a la gente. La gente está contra la violencia y llevamos a un diputado Ricardo Rincón que está procesado. A mí no me importa si es o no culpable, no soy quién para juzgarlo, pero acá hay un tema político”, afirmó la ex ministra.

“El diputado Rincón debió hacerse a un lado porque su imagen está manchada. La gente distingue que él está vinculado a un tema de violencia intrafamiliar. He recibido recados de gente que se va a ir del partido si la DC apoya al diputado. Hay una incoherencia”, añadió.

Frente a esto, el diputado DC, Gabriel Silber, quien se encontraba también en el programa, rebatió a la ex secretaria de Estado.

“A la DC le importó más la ponderación del Tribunal Supremo. Todos condenamos la violencia contra las mujeres y los temas de géneros son sustantivos y relevantes para nosotros”, señaló Silber.

“Es un tema de principios y a mí me hace la diferencia si me dicen que una persona es culpable o inocente”, puntualizó el parlamentario.