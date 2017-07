"Me siento como en mi tierra": así se celebran las fiestas patrias peruanas en Chile

Más de 140 mil peruanos residen en las diversas regiones del país y este año celebran sus fiestas patrias como corresponden fuera de su tierra natal. Pero sin lugar a dudas, uno de los encuentros festivos es el que atrae a la mayor cantidad de peruanos y chilenos para comer un rico ceviche o tomar un pisco sour: Perú Pasión.

Desde hace ocho años el festival realizado en la Quinta Normal se viene consolidando como la “fonda” peruana más connotada de la capital y en Publimetro fuimos a celebrar.

Jorge Gotelli, es el organizador de este evento. “Llevo 27 años en Chile y soy asido en las fondas. Fui un día a Perú a ver misturas -una de las ferias gastronómicas más importantes de Latinoamérica- y me pregunté por qué no hacerlo acá en Chile. El primer año hicimos una prueba y nos fue relativamente bien, vinieron cerca de 40 mil personas y no cobramos entrada, pero el gasto fue muy fuerte. Entonces, al otro año cobramos algo simbólico, mil pesos”.

“Hoy tenemos 560 platos variedad de comida. Acá estamos haciendo patria, lo importante es que estamos haciendo algo que nos permita celebrar nuestras fiestas patrias”, recalca Gotelli.

Respecto a los asistentes, el creador de Perú Pasión nos cuenta que el “60% de los asistentes son chilenos porque les ha gustado, la gastronomía peruana es rica”.

Jorge no solo es dueño de dos conocidos restaurantes de la capital, como el Perol, sino que también de un medio de comunicación, Sol Noticias, “hace años atrás la prensa tildaba a mis compatriotas que los peruanos ensucian la catedral, que viven hacinados, en parte tenían razón, pero esa fue la razón por la que también saqué mi diario, para mostrar lo bueno que también hacemos nosotros. Por ejemplo, tengo imprenta y doy trabajo a chilenos. Tengo dos restaurantes y lo mismo, acá hay trabajando al menos unos 300 chilenos.

Este año, el festival contó con la presencia de un grupo chileno, Los Jaivas, hecho inédito ya que en las fiestas patrias de un país suelen tocar bandas del mismo país. Sin embargo para Gotelli, el hecho que la mítica banda chilena toque en Perú Pasión se debe a que “nosotros buscamos la integración”.

Francisca Mendoza Sosa reside hace 13 años en Chile y era primera vez que iba a Perú Pasión “Me parece que es bonito, aunque aún no he hablado con mis compatriotas, me siento como en mi tierra, con toda la gente, sobre todo por la comida y la música”.

Pero la protagonista de este festival es sin duda la comida y gastronomía peruana. Rody Gonzales, es el chef de famoso grupo Valerio y considerado como el más importante de este festival.

“El maestro” de la cocina peruana reside hace 17 años en Chile y nos contó que en este encuentro los asistentes pudieron disfrutar de las “diferentes opciones que ofrece nuestra gastronomía como pato asado, chancho asado y una mezcla de comidas de diversas zonas y sitios de Perú como los agachaditos, que es una forma de preparación bastante popular en las calles. La comida peruana es fusión e identidad”.

“La gastronomía peruana entró con todo a Chile. Primero gracias a las nanas peruanas que introdujeron nuestra comida en las casas donde trabajaban y empezaron a moldear el paladar, para que hoy la gente nos prefiera”, reconoce Gonzales.