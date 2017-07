"No eres inocente, fuiste al Sernam a pedir que se archivara la denuncia": los tuiteos de ex ministra contra Rincón

La ex ministra del Sernam y militante DC Laura Albornoz, entró de lleno a la polémica luego que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana ratificara la repostulación a la Cámara Baja del diputado del mencionado partido, Ricardo Rincón.

Esto pese a que el parlamentario se encuentre en la polémica tras ser acusado de violencia intrafamiliar por su ex pareja Carolina Hidalgo, quien se querelló en su contra el 2002.

Ante este hecho, la otrora secretaria de Estado utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que Rincón “no es inocente”, revelando un desconocido hecho.

Revisa los tuiteos:

Ricardo, el tribunal civil te sanciono. No había delito de maltrato habitual xq esa ley se aprobó en 2005. #EresUnFresco #enacional

Rincón. No eres inocente, fuiste a SERNAM en 2002 a pedir q se archivara la denuncia de tu ex pareja!. El tiempo pasó, pero No Mientas!!

— Laura Albornoz (@lauralbornoz) July 30, 2017