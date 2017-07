Joven estudiante homosexual presenta querella judicial contra concejal acosador

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), un estudiante de Derecho y dirigente vecinal de Cerro Navia, Rubén Bustos, presentó este lunes dos querellas contra el concejal de dicha comuna David Urbina, por amenzas de muerte, injurias y ofensas en razón de su orientación sexual, según denunció.

Las querellas por injurias y amenazas de muerte fueron presentadas en el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, donde el afectado asistió en compañía de la abogada del Movilh, Gabriela Toro, y del vocero Óscar Rementería.

En la querella por amenazas de muerte se precisó que en un llamado telefónico de junio pasado, el concejal señaló a Bustos que “te voy a reventar ese cráneo maricón conchetumare (sic). No sabí (sic) con quién te metiste maricón culiao (sic)”.

El agresor añadió que “tengo la media hechiza en mi casa. Vo (sic) creí (sic) que me importa la carrera política: me importa una callampa (…) Te invito a entrenar harto, porque yo soy harto bueno pa (sic) los combos”.

Luego, el concejal llamó a otro vecino, indicándole que “dile a ese maricón culiao (sic) del Rubén que se tiró, y que donde lo vea le voy a sacar la conchetumare (dic), que no sabe ná (sic) con quién se metió…”.

En tanto, en la querella por injurias se explicó que luego de denunciar en la 45ª Comisaría de Cerro Navia las amenazas de muerte, el concejal lo acusó falsamente por redes sociales y por medios de comunicación de acoso sexual, como una manera de justificar su agresión y basado en la orientación del afectado.

“No solo estrés y miedo provoca que una persona con un cargo público me ofenda y amenace de muerte. También hay un costo social, familiar y profesional que he tenido que soportar por el hecho de que él haya hecho pública mi orientación sexual y me haya injuriado. No toda mi familia, ni mis amistades estaban enteradas de mi orientación sexual, a lo que se suma el acusarme falsamente de ser un acosador. Falaz acusación homofóbica, realizada con el objeto de justificar sus amenazas violentas que claramente no son propias de un concejal Municipal”, dijo el afectado.

Mientras, la abogada Toro precisó que tanto por las amenazas de muerte y las injurias “estamos pidiendo penas de cárcel efectiva”.

Por su parte, Rementería consideró que “una autoridad municipal que amenaza de muerte debería renunciar a su cargo. El hecho de que justifica el concejal justificara su accionar con injurias, explicita además una bajeza extrema motivada por homofobia, todo lo cual esperamos los tribunales sancionen”.