Julio Rodríguez: “Siento que el chileno realmente no pone en valor lo que tiene”

¿De qué se trata la mentoría? ¿Cómo ayuda al emprendedor?

El concepto del “mentoring” es una práctica mediante la cual dos o varias personas se ponen de acuerdo para compartir experiencias, visiones, puntos de vista con un objetivo concreto, ayudar al que lo recibo que es el “mentorado”. Bajo ese concepto, podemos decir que lo que hace el mentoring es acelerar el proceso de aprendizaje a través de esta transferencia de experiencias a quien lo requiere.

Los emprendedores normalmente cuando empiezan sus proyectos tienen grandes conocimientos, sobre todo en partes técnicas, temas de investigación, pero carecen muchas veces de ese otro tipo de experiencia y conocimiento de lo que es el ámbito empresarial. Entonces el mentor lo que hace es pavimentar este camino de emprendedores que empiezan ayudándoles a que eviten ciertos errores, a que de aceleren de alguna manera sus emprendimientos y evitar la mortandad.

En su experiencia ¿cuáles son las debilidades más comunes de un emprendedor y que una mentoría puede mejorar?

Los mentorados tienen una buena idea, normalmente están enamorados de su idea, pero tienen unas carencias importantes, sobre todo, lo que es en la parte comercial. No saben muchas veces que lo importante para que la empresa sea sostenible es que tienen que vender.

Tampoco tienen nociones del tipo financiero básico. Para ellos a veces eso no es importante y el ir articulando una historia en números les permite luego tener acceso a otras fuentes de financiación. Tienen carencias también en procesos de internacionalización, muchas veces andan un poco dispersos disparando para todos los lados. Un mentor lo que les ayuda, en cierta forma, es en estructurar todas esas cosas.

¿Conoce el ecosistema emprendedor chileno? ¿Qué le ha llamado la atención?

Yo creo que aquí hay un talento emprendedor especial. En general en estos países de Latinoamérica, y sobre todo en Chile, sí he notado que de verdad se están tomando muy en serio que el tema de la globalización puede acabar con todo, por lo tanto, si no tenemos una base de gente con iniciativa, tendencia al emprendimiento y hablo del emprendimiento dentro de lo que es el ámbito tecnológico, van a perder la oportunidad.

Yo, si hay alguna cosa que diría, es que de verdad se lo crean. Siento que el chileno realmente no pone en valor lo que tiene y yo conozco bien otros países, México, Panamá, Centroamérica, países de su entorno y yo creo que aquí hay una vocación al emprendimiento muy por encima de lo que he visto en Latinoamérica. Así que de verdad créanselo ¡lo están haciendo muy bien!

¿Cómo debieran actuar los gobiernos o los Estados respecto del apoyo que necesitan los emprendedores?

En términos burocráticos, siempre es mejorable todo y creo que aquí se está haciendo un esfuerzo económico muy fuerte en el apoyo al emprendimiento, pero hay que tener cuidado. No es simplemente dar dinero al emprendedor, porque si no, al final en vez de crear emprendedores, lo que creamos es gente acostumbrada a recibir fondos de Estado y no se acostumbra a que la empresa que está creando venda. Dinero fácil para el emprendimiento lo que anula finalmente es esa iniciativa emprendedora.

¿Cuáles son los principales consejos que le daría a los emprendedores para que ese emprendimiento no muera?

La mejor financiación es la que te pueda dar tu cliente. No te olvides que una empresa se sostiene a través de sus ventas. He conocido a un emprendedor que llevaba siete años investigando su producto y nunca había salido al mercado a venderlo. Otra cosa es que si la primera versión de tu servicio no te avergüenza… es que saliste demasiado tarde al mercado.

Otra cosa… es que me encantan esos emprendedores que dicen “esto es innovador, no hay competencia”. Muchos emprendedores dicen que su producto es único y que no tienen competencia, entonces yo contestaría que si no hay competencia, no hay mercado. Me explico, desconfía de esos océanos azules donde no hay nadie pescando, porque… es que igual no hay ni un pez ahí.

Y hay otra frase que a mí me encanta, porque hay muchos emprendedores que repiten “es mi idea, es mi idea” y lo importante no son las ideas, lo importante son las personas que las ponen en marcha, porque para qué me sirve una idea si no tengo un equipo detrás.