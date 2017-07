Venezuela: Las figuras fuertes del chavismo que aseguraron un puesto en la Asamblea Constituyente

Las figuras clave del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que participaron como candidatos en la Asamblea Nacional Constituyente aseguraron sus escaños tras la votación llevada a cabo el domingo en medio, así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE)..

La primera dama Cilia Flores, la ex canciller Delcy Rodríguez y la radical ex ministra de prisiones Iris Varela, las mujeres fuertes del chavismo, fueron electas por el municipio Libertador del Distrito Capital del país.

Por su parte, el considerado número dos del partido y capitán del ejército, Diosdado Cabello quien tiene una gran injerencia en el gobierno de Maduro, se llevó el municipio Maturín del oriental estado de Monagas, de donde es oriundo.

El ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, los ex ministros Jesús Faría y Ricardo Molina, así como varios ex diputados también formarán parte de los 545 asambleístas que redactarán una nueva Constitución durante un período indefinido.

No obstante, por el momento no se conocen los votos obtenidos por cada uno de los miembros electos por votación territorial (por municipios) y por sectores sociales.

De acuerdo a la CNE, la votación desarrollada bajo la segunda modalidad aún no tiene resultados irreversibles, por lo que se está a la espera del desenlace de la candidatura de “Nicolasito” Maduro, hijo del gobernante.

La Constituyente se instalará el próximo miércoles en la sede del Parlamento, controlado por la oposición, que no participó en los comicios por considerar que la iniciativa es un “fraude” para atornillar a Maduro en el poder.