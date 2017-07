Til Til: parlamentarios median para evitar fraude ambiental

Parlamentarios del congreso nacional, junto a la presidenta del Consejo Comunal del Medioambiente de Til Til, Janet Mena, y a la ecologista Marianne Müller, se reunieron este lunes con el ministro de Medioambiente, Marcelo Mena, para presentarle una propuesta de reforma a la ley 19.300 y 20.417 en materia de institucionalidad ambiental.

El senador Guido Girardi señaló que “Chile no puede seguir teniendo una Institucionalidad Ambiental (I.A.) de papel, y hecha para favorecer los grandes proyectos empresariales que no cumplen con normas ambientales, pero que de todas maneras son aprobados”.

El parlamentario reiteró que “la actual institucionalidad es de papel y está hecha para aprobar proyectos que no se aprobarían en ninguna parte del mundo. Eso es un verdadero fraude ambiental y debemos terminar con eso porque le estamos diciendo al mundo que los proyectos empresariales cumplen los requisitos ambientales y eso no es real. Nos merecemos una institucionalidad ambiental de mejor calidad”.

El parlamentario afirmó que “hemos traído una propuesta de 50 páginas para terminar con los abusos y las irregularidades de la actual I.A. que está sometida a los vaivenes de las presiones políticas y económicas”, y agregó que “cuando en Chile el ingreso per cápita era de 6 mil dólares algunos estaban por una I.A. que no afectara el desarrollo. Hoy el ingreso per cápita es más de US$ 20 mil y no se puede seguir destruyendo a las comunidades en aras del progreso”.

Entre las ideas que contempla la propuesta el senador señaló que “hoy los encargados de evaluar los proyectos son los seremis, personas que muchas veces son ignorantes en esas materias y terminan votando por razones políticas. Nosotros queremos que el proyecto sea aprobado cuando cumpla con las exigencias técnicas”.

La propuesta también estipula que “(los inversionistas) no puedan contratar a quienes realicen los estudios de impacto ambiental porque son los clientes, queremos que sea un sistema ciego”, manifestó el senador PPD.

Por su parte, la presidenta del Consejo Comunal del Medioambiente de Til Til señaló que “estanos viendo el tema de la legislación que ve todo el tema de la contaminación a lo largo del país y presentamos un proyecto de cambio porque en realidad las actuales leyes lo único que hacen es perjudicar a las comunidades y beneficiar a las empresas”.

Sobre la situación que vive su comuna luego que el martes pasado el comité de ministros aprobara el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, (CIGRI), de Ciclo S.A, Mena dijo “que estamos a la espera que el Comité de Ministros entregue los fundamentos de la decisión de aprobar el proyecto (plazo hasta el 4 de agosto) y tenemos 30 días para presentar el recurso de reclamación al tribunal ambiental en contra de este proyecto y de los futuros que pueden presentarse”.

La dirigente afirmó que “ellos (los ministros) ven en el papel que sí cumplen las normas, pero como vecinos sabemos que no es así. Hay varios riesgos no sólo para nosotros como comuna si en todo el país desde donde se van a trasladar estos desechos pues bomberos y carabineros no tienen las facultades para ver un tema de emergencia en caso de un accidente”.

Mena acotó que “la gente está totalmente llana a seguir con la movilización, no vamos a bajar los brazos hasta que Til Til sea respetado y considerado como parte de Chile. Hoy sentimos que no lo somos, pues nos están castigando al llevar toda esta basura y la contaminación a nuestras familias, nuestros hogares”.