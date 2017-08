Crisis de la falange golpea al Gobierno: Mario Fernández llama a reunión a ministros y subsecretarios DC

El ministro del Interior, Mario Fernández, llamó a una reunión a todos los ministros y subsecretarios de la Democracia Cristiana (DC) a raíz de la crisis que vive la falange tras lo ocurrido de la Junta Nacional de la DC.

La cita en la que se encuentran desde aproximadamente las 17:00 horas, asisten el ministro (s) de RR.EE., Edgardo Riveros; el titular de OO.PP., Alberto Undurraga; el subsecretario de Salud, Jaime Burrows; y el intendente de Santiago, Claudio Orrego, entre otros miembros del conglomerado.

En este sentido, no se descartó que la Presidenta Michelle Bachelet participe de la reunión.

El encuentro se originó a raíz de la renuncia a la colectividad del diputado falangista, Sergio Espejo, a raíz de lo que calificó como “traición” del partido a la candidatura presidencial de la senadora Carolina Goic, después de que la Junta Nacional del sábado respaldó la repostulación de Ricardo Rincón a la Cámara, a pesar de haber sido acusado de violencia intrafamiliar.

En un punto de prensa realizado en el Congreso, Espejo dijo que “renuncio como miltante de la Democracia Cristiana y, por ende, como vicepresidente del partido y anuncio que no repostularé al cargo de diputado”.

A esta dimisión se sumó la salida de la subdirectora del Sernameg María Luisa España, quien presentó su renuncia por lo ocurrido en la Junta Nacional, afirmando que la repostulación del congreso de Rincón su partido “no valora la dignidad de las mujeres”.

“Desde una mirada personal, humanista cristiana y feminista, no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres”, señaló.