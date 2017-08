Crisis en la DC: Renuncia subdirectora del Sernam por caso Rincón

Mediante una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, la subdirectora del Servicio de la Mujer y de Equidad de Género, María Luisa España, presentó su renuncia al cargo a raíz de la decisión de la Junta Nacional de la DC de repostular al Congreso al diputado de la tienda, Ricardo Rincón, quien fue vinculado a un caso de violencia intrafamiliar el año 2002.

La también militante demócrata cristiana agradeció en la misiva la confianza de la Mandataria al entregar a la falange el cargo en el Gobierno, no obstante, España explicó en el texto que “debido a los recientes acontecimientos que aquejan a mi partido, en materias que se relacionan estrechamente con la misión y el quehacer institucional de SernamEG, he tomado la decisión de renunciar a la Subdirección”.

“Desde una mirada personal, humanista cristiana y feminista, no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres”, señaló.

Asimismo, la ahora ex subdirectora del Senameg afirmó que “creo fielmente que hemos logrado potenciar las autonomías de las mujeres y niñas, relevando todo tipo de violencia contra las mujeres a un espacio superior. Desde esta premisa, soy consciente que el PDC ha quedado al debe y es por ello mi decisión”.

Finalmente, España aseguró que “al asumir este cargo me comprometí con usted, con la ministra Claudia Pascual y con el país a honrar la acción política de trabajar con y para las mujeres, bandera que he sostenido por más de 30 años, fuera y dentro de mi partido, y que seguiré apoyando con el mismo ahínco desde la sociedad civil”.

Esta renuncia se suma a la ocurrida hoy en la mañana, cuando el diputado DC Sergio Espejo renunció al partido, a su cargo como vicepresidente y a una nueva repostulación a la Cámara Baja, a raíz de lo que calificó como una “traición” a Carolina Goic tras la polémica decisió que favoreció a Rincón en la Junta Nacional de la DC el sábado recién pasado.