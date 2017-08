Diputado Espejo renuncia a la DC: el partido "cruzó límites que me son intolerables"

El quiebre que padeció la Democracia Cristiana durante la Junta Nacional de este sábado tuvo hoy su primera gran repercusión, luego que el diputado y vicepresidente de la Falange, Sergio Espejo, anunciara su renuncia al partido por considerar que “la DC cruzó límites que me son intolerables”.

“Cuando renunciar al poder parece un imposible, yo renunció a todo espacio de poder que detento para dar testimonio de que lo más importante son las convicciones. A partir de hoy renuncio a mi militancia a la Democracia Cristiana, renunció por lo tanto a la vicepresidencia del partido y a mi respostulación”, indicó el parlamentario en declaración desde el Congreso Nacional.

El diputado consideró que el resultado de la Junta Nacional del pasado sábado -que resolvió permitir la candidatura del diputado Ricardo Rincón- “sepultó la candidatura” de la actual abanderada y timonel DC, Carolina Goic.

“Yo no sé qué decisión va a tomar ella -Goic-, no lo he conversado con ella. Esa es mi impresión y así lo he planteado”, indicó Espejo.

La renuncia del vicepresidente se podría sumar al término de la candidatura presidencial de Goic, luego que la senadora anunciara que evaluaría la continuidad de su postulación debido al duro revés que significó el apoyo de la junta a la repostulación de Rincón, pese a la férrea oposición de la abanderada debido a las denuncias por violencia intrafamiliar que pesan contra el parlamentario.