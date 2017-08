Enel “estratégica” no espera problemas con huelgas legales de sus contratistas

Los máximos ejecutivos de Enel Chile se reunieron nuevamente en La Moneda con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para abordar la marcha del plan de contingencia de la empresa para evitar los cortes prolongados del servicio eléctrico en la capital.

Al término de la reunión, el gerente general, Nicola Cotugno, dijo que Enel no tendrá problemas con las huelgas legales de sus contratistas. La distribuidora eléctrica fue declarada estratégica por el Gobierno, pero no las contratistas que están a cargo de, por ejemplo, los cortes por no pago y reposiciones.

De hecho, Cotugno informó que una de estas prestadoras de servicios externos se encuentra en huelga legal, pero en nada –según dijo- afecta al funcionamiento general de Enel. “Son números muy pequeños y hay otros contratistas de esa actividad (corte y reposición) a los que se puede recurrir”, dijo.

En cuanto a la reunión con Aleuy, señaló que “hemos compartido los pilares de un plan a futuro, hemos compartido que son eventos raros después de 50 años (la nevazón), pero hay una probabilidad por el cambio climático de que puedan pasar otra vez”.

“El gran objetivo es fortalecer la capacidad de reacción de nuestra empresa y enfocarse en el fortalecimiento de la red para enfrentar estos eventos que a futuro pueden llegar a ser más ordinarios”, añadió.

También mencionó que se mejorará la capacidad de atención a los electrodependientes facilitándoles generadores y creando un registro de ellos.

Asimismo, mencionó la tala extraordinaria de ramas y árboles y anunció reuniones con los alcaldes para avanzar con esas labores en otras comunas, ver prioridades y que la ciudadanía acepte esas obras.

Afirmó que trabajarán en todas las comunas de Santiago, no solo en las más afectadas, por lo que será un trabajo intenso en los próximos meses.

En cuanto a las críticas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles al plan por insuficiente, Cotugno respondió que “la SEC estuvo en la reunión, hemos trabajado con ellos, nos van a fiscalizar lo que hemos hecho, estamos abiertos a la cooperación y compartir con ellos este plan de mejora, estamos en una posición muy abierta y de cooperación de nuestra parte”.