¿Fin a Alto Maipo? Gobierno llama a la tranquilidad y descarta alza en precio de electricidad

La continuidad de Alto Maipo está en duda luego que su empresa responsable, AES Gener, se declarara en “default técnico” por los sobrecostos que está generando la construcción de este proyecto hidroeléctrico.

AES Gener estaría negociando con financistas la obtención de capital necesario, que “de no prosperar, tendrían efectos materiales en la sociedad, por cuanto se vería afectada la continuidad del proyecto”, señaló la empresa a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Ante este escenario, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, aseguró que “si finalmente ellos no pueden seguir avanzando, desde la perspectiva del sistema eléctrico, yo quiero dar tranquilidad que esto no va a afectar los precios de ninguna manera, porque no hay contratos asociados a algo que todavía es un proyecto y desde el punto de vista de la oferta tenemos suficiente suministro hoy día y sobre todo en cartera de inversión”.

“El sistema de generación eléctrico ha cambiado de manera muy importante en los últimos tres años, tenemos fuentes más renovables, má eficientes económicamente, con energía que ha ido bajando (los precios)”, por lo que la discontinuidad del polémico proyecto no tendría mayores efectos en los consumidores, explicó la autoridad.

A largo plazo tampoco habría problemas, ya que Rebolledo aseguró que hay una cartera de proyectos que tienen la oferta “cubierta”: “Al año 2021 el principal sector de inversión en prospectiva es el sector energía, lo hemos sido los últimos tres años y lo será también en los próximos cuatro”.

El escenario actual de Alto Maipo es una realidad particular, aseguró el ministro, que “no refleja la situación general del sector eléctrico”.