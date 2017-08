Ricardo Rincón se defiende: “No he sido yo quien ha creado estos escenarios"

El diputado DC Ricardo Rincón se refirió a la decisión adoptada por la bancada de su partido que dejará a disposición de la presidenta y candidata presidencial de la falange, Carolina Goic, su postulación al congreso.

Al respecto, el legislador indicó que al menos 2 parlamentarios – Yasna Provoste y Juan Morano- no habrían sido informados de la medida y no firmarían la carta que se le enviará a la senadora, por lo que no habría unanimidad respecto a la postura de la bancada DC anunciada hoy por Roberto León.

En este sentido, Rincón indicó que “falta mucha información de los hechos, que no tengo corroborados a cabalidad”, agregando que “no voy a dar ninguna información” sobre si baja o no sus opciones a un nuevo período como diputado en su distrito, aunque el parlamentario no puso su rúbrica en el documento enviado a la timonel de la falange.

Consultado sobre si se siente el causante de la crisis que se originó en la Democracia Cristiana, luego de la Junta Nacional del partido que ratificó su repostulación el sábado pasado pese a ser denunciado por un caso de violencia intrafamiliar, Rincón sostuvo que “no he sido yo quien ha creado estos escenarios”.

Respecto a la renuncia al partido de Sergio Espejo, el parlamentario indicó que “me sorprende que haya renunciado al partido, es lamentable”, agregando que Espejo ” también me apoyó a mí, que responda él por lo que hizo en la junta regional”.

“Aun cuando haya dicho que él habría sido influido en su decisión, la pregunta es obvia porque su gente, sus delegados, nos apoyaron en O’Higgins. Eso está en las actas, que son ante notario”, aseguró.