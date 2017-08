Goic condiciona su candidatura y pide que Rincón renuncie a su repostulación en menos de 48 horas

Una especie de ultimátum habría entregado Carolina Goic a la Democracia Cristiana: en 48 horas el diputado Ricardo Rincón debería renunciar a su repostulación a un escaño al Congreso y, de cumplirse aquello, ella continuaría con su candidatura presidencial.

Según informa La Tercera, esta advertencia habría sido entregada por la -todavía- presidenciable de la DC a varios miembros del partido que la fueron a visitar a su casa de Ñuñoa durante toda la jornada del martes.

Así, Carolina Goic habría condicionado su candidatura presidencial al resultado de esta gestión, la cual deberá tener una respuesta -como máximo- este jueves.

No obstante, el diputado Ricardo Rincón ha asegurado que él no pretende abandonar sus intenciones de repostular al Congreso e incluso aseguró que “no he sido yo quién ha creado estos escenarios”.

La presión que pone la candidata deja a la DC en un complejo escenario, pues pese a que varios parlamentarios han puesto a disposición de la presidenciable sus aspiraciones eleccionarias, el diputado Rincón aún no ha sido convencido por sus compañeros de partido para que recule.