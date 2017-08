EEUU: Explosión en colegio de Minneapolis deja dos personas desaparecidas bajo los escombros

Una explosión producto de una fuga de gas se registró durante la jornada de este miércoles en la academia Minnehaha, un colegio ubicado en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota.

De acuerdo a las informaciones preliminares entregadas por la policía tres personas se encontraban desaparecidas, posteriormente se anunció que uno de ellos fue encontrado ileso mientras que los otros dos siguen siendo buscados entre los escombros.

.@MinneapolisFire say the are now searching for 2 unaccounted for (1 found uninjured) after an explosion at Minnehaha Academy. pic.twitter.com/ARdO0DB8GU

