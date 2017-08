Más de 50 islas del mar Rojo: el nuevo destino turístico de lujo en Arabia Saudí

El proyecto se extiende a lo largo de unos 180 km, desde la localidad de Amlaj hasta la ciudad de Al-Wajh, en la costa noroeste de Arabia Saudí, según la agencia oficial SPA.

Las primeras inversiones saldrán de un fondo público saudí, antes de abrir el proyecto a socios internacionales.

Según SPA, la primera fase de construcción empezará en el tercer trimestre de 2019 y permitirá ampliar un aeropuerto local y construir hoteles y residencias de lujo.

