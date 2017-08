Minsal apuró campaña para prevenir el SIDA: Será dentro de la semana

El VIH/Sida en Chile aumentará considerablemente. Datos del propio Ministerio de Salud (Minsal) apuntan a que el crecimiento de la enfermedad será tal que a fines de este año los nuevos casos llegarán a 5.200. Esto representa un 79% más que los casos registrados el año 2010 (2.900).

Ya la semana pasada, tras la publicación del informe mundial “Ending Aids 2017”, nuestro país se posesionaba como el país con mayor aumento de casos de VIH/Sida en todo Latinoamérica. Ambos informes generaron reacciones en la opinión pública, una de ellas las del diputado socialista Juan Luis Castro quien acusó al Minsal de “no haber realizado una campaña de prevención del Sida hace más de dos años”. Ante esto, consultamos a personal del Ministerio sobre una próxima campaña.

Campaña esta semana

Sin poder entregarnos mayores detalles como presupuesto, público objetivo, metodología u otros, desde el Ministerio de Salud señalaron a Publimetro que la próxima campaña sobre VIH/Sida sería lanzada “entre jueves y viernes de esta semana”. Ante la insistencia por obtener mayores detalles la respuesta fue que lamentablemente no se puede adelantar nada más.

La campaña debería ser lanzada a más tardar esta semana. / Agencia Uno

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados realizó ayer una sesión especial donde el tema fue analizado junto a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, y al Presidente de la Corporación Sida Chile, Carlos Beltrán. En ella, se confirmó la información que teníamos. La Ministra Castillo detalló las medidas que está tomando su cartera para avanzar en la prevención de esta enfermedad, y que incluye una campaña comunicacional y la entrega de 15 millones de preservativos, así como un programa piloto de testeo rápido.

Conversamos con el diputado RN Jorge Rathgeb, integrante de la comisión de salud de la Cámara, para conocer mayor información sobre esta campaña que, según señalaron desde el Minsal, sería lanzada esta semana. El parlamentario asegura que el Ministerio de Salud jamás les manifestó que esta campaña de prevención del VIH estuviera en agenda previamente.

“Esta pésima gestión tiene poco de prevención y mucho más de reacción”

El diputado Jorge Rathgeb acusa que se está haciendo una campaña "improvisada". / Captura

Una campaña de VIH/Sida involucra presupuesto, planificación, establecimiento de público objetivo, y otros análisis desde distintas áreas. Por lo mismo, la información de que el Ministerio de Salud lanzaría una campaña contra el VIH/Sida esta semana, justo después de las críticas del parlamentario socialista Juan Luis Castro, es vista por el diputado Jorge Rathgeb como “una reacción, evidencia de desorden e improvisación”.

“Una vez más el Ministerio de Salud muestra una pésima gestión, porque esta campaña a estas alturas tiene poco de prevención y sí mucho más de reacción. En los últimos tres años, nadie ha movido un dedo por enfrentar el aumento de los casos de VIH y cuando conocemos un nuevo incremento de estos casos en un 34 por ciento recién vemos preocupación de las autoridades”, dijo el parlamentario RN a Publimetro.

El diputado Rathgeb, enfatizó que “una vez más queda en evidencia el desorden, improvisación y la falta de sintonía de la Nueva Mayoría con las urgencias ciudadanas”.

Incorporar otros focos a la campaña

Las campañas para la prevención de VIH/Sida que se han realizado con anterioridad apuntan al uso de preservativo y a la prevención de la enfermedad solo en actos sexuales. Por esta razón, conversamos con la hermana Nora Valencia, presidenta de la Fundación Santa Clara, que trabaja por la calidad de vida de los niños con VIH, para profundizar en otra realidad de esta enfermedad que muchas veces es invisible.

“En muchos casos, madres en situación de calle por desconocimiento o por no haber hecho sus controles de maternidad, no saben que tienen esta enfermedad (…) Muchas veces el niño puede nacer sano, pero ante el desconocimiento de esta madre, termina transmitiendo el VIH/Sida a través de la lactancia”, nos explica la hermana Valencia. En otros casos, se tratan de hijos de padres y madres con problemas de drogadicción, quienes por despreocupación no toman consciencia de este tipo de contagio. Los preservativos no serían una barrera para este tipo de contagio.

Las organizaciones acusan falta de otros enfoques en las campañas. / captura

De hecho, en la sesión especial realizada ayer en la Comisión Salud de la Cámara baja, la Ministra Carmen Castillo destacó que esta campaña que se debiese comenzar esta semana consideraría la entrega de 15 millones de preservativos. “Se debería trabajar en una campaña educativa más amplia”, señala la presidenta de Fundación Santa Clara. “Las mujeres en situación de calle, mujeres inmigrantes con poco acceso a la información muchas veces no se hacen controles de salud, mujeres con problemas de drogadicción; terminan contagiando a sus pequeños por lactancia”, explicó Valencia.

Otras organizaciones

En la sesión especial de la Comisión Salud, también participaron organizaciones relacionadas con el tratamiento del VIH/sida: Corporación Sida Chile y Vivo Positivo.

En la instancia el doctor Carlos Beltrán señaló que “la situación del VIH SIDA en Chile, en cuanto al aumento de casos nuevos, está fuera de control, y lo mismo ocurre con otras enfermedades de transmisión sexual”. Según el especialista, el aumento ocurre “en ambos sexos, en todas las regiones del país, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los grupos etarios”.

Las organizaciones acusan que las campañas no pueden basarse principalmente en el uso de preservativos.

Beltrán planteó que este aumento de casos debe abordarse de una manera distinta. “Es urgente aumentar el diagnóstico para cumplir con la meta sanitaria”, afirmó, y entre otras medidas, llamó a expandir la prueba más allá del sistema de salud y acusó un exceso de pasos en el protocolo actual de aplicación del examen del VIH. Sumado a lo anterior, Beltrán realizó una crítica a las campañas de prevención, señalando que “no pueden basarse principalmente en el uso de preservativos, sino que deben aplicarse pruebas que permitan una rápida detección del VIH y el seguimiento de los contagiados”.

Por su parte, Manuel Jorquera de Vivo Positivo denunció al Minsal por presuntas irregularidades en la definición del protocolo de medicamentos para combatir el VIH y que además demostró la facilidad con que se detecta la enfermedad a través de un test que se aplicó en vivo y en directo. Se espera que la campaña del Minsal comience a más tardar entre jueves y viernes de esta semana, es decir, en un día más.