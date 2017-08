Muerte de Lissete Villa en centro del Sename: ex ministra Blanco se habría “enterado por la prensa” de las contenciones

A través de la prensa fue que la ex ministra de Justicia, Javiera Blancos, se enteró de los apremios que habría sufrido Lissete Villa, la menor que el pasado 11 de abril falleció en un centro del Sename.

Según indica La Tercera, durante la noche que en falleció la menor, la entonces directora del Sename Macela Labraña habría llamado a Blanco por teléfono para avisarle sobre la muerte de la joven y que todo esto habría ocurrido dentro del Centro Galvarino, pero que en ningún caso entregó detalles sobre la contención que recibía la víctima.

“No tenía mucha información acerca de lo ocurrido. Sólo me dijo que se descompensó, pero no me informó cómo falleció, me habló de unas convulsiones y creo que me dijo que era un paro cadiorespiratorio”, dijo blanco respecto a ese momento.

“Yo me enteré de que existía una actividad de las educadoras de trato directo en contra de Lissette sólo por la prensa”

Críticas a ex directora del Sename

Asimismo, la actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, no se guardó palabras a la hora de criticar a la ex directora del Sename que, en su momento, había dicho que la niña “murió de pena” porque nadie la iba a visitar.

“Yo no sabía que iba a dar una conferencia de prensa, ni menos el contenido de lo que ella señaló de hecho a mí me pareció que era absolutamente improcedente e imprudente lo que dijo”, aclaró Blanco.

Tras esto dijo que “mi jefa de prensa me dijo que el principal problema que tenía Marcela (Labraña) era que le encantaba salir en los medios”.

Cabe recordar que tras un informe revelado por la PDI se informó que en la noche en que falleció, la niña habría experimentado contenciones físicas, como por ejemplo que una de las educadoras se montó sobre su espalda para afirmar sus manos.