¿Por qué la Embajada de Chile en Caracas recibe venezolanos como huéspedes? Estas son las justificaciones

Era la mañana de este miércoles 2 de agosto cuando la ciudadana venezolana Zuleima del Valle González llegó hasta la embajada de Chile en Caracas, pidiendo protección por razones políticas. El embajador chileno, Pedro Felipe Ramírez Ceballos, le abrió las puertas y ahora se encuentra en calidad de “huésped” junto a otros cuatro venezolanos más, todos calificados como opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué significa que estén alojados en la sede diplomática?

El abogado y ex embajador chileno Samuel Fernández explica que esto se da porque “hay una inviolabilidad de que gozan las sedes diplomáticas y las residencias, que no permite que ni la policía de un país ni ningún otro organismo pueda ingresar ahí sin la autorización del embajador a cargo”.

Sobre las razones para elegir Chile y no otro país, el profesor indica que “es porque ellos lo eligen”. Sin embargo, sobre el hecho que los llevó a tomar esa decisión puede considerarse la disposición que ha tenido el Gobierno de Chile a recibirlos, sobre todo tras los anuncios hechos por la Ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, quien aseguró que el país está dispuesto a “dar toda la acogida que quieran las personas que lo soliciten”.

Respecto al estado que tienen los acogidos, el ex diplomático aclara que esta situación es muy diferente estar de “huéspedes” a ser “asilados”. Dice que el asilo se da “de acuerdo al derecho internacional, cuando una persona está perseguida por delitos políticos que no son considerados como tales por otros países” y asegura que muchas veces “se agrega el riesgo de peligro de muerte” de la persona que lo solicita. Aclara que en la mayoría de los casos, esta solicitud termina con el traslado del asilado al país y eso, por el momento no ha ocurrido. Por lo mismo, los venezolanos sólo se mantienen como “huéspedes”, que “es una persona que ingresa a la sede diplomática y se mantiene allí hasta que él decide”.

Proponen “visa humanitaria”

“Chile tiene que hacer honor al lema ‘asilo contra la opresión’ que tenemos en el Escudo Nacional”, dice a Publimetro el diputado Jorge Tarud (PPD). El miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara asegura que nuestro país está “en deuda con el pueblo venezolano, por lo tanto es el momento de devolver la mano a quienes nos ofrecieron tanto, cuando estábamos perseguidos por la Dictadura de Pinochet”.

Tarud asegura que hay recursos suficientes en la embajada para tenerlos por todo el tiempo que estimen convenientes estar de huéspedes e incluso asegura que “estoy pidiendo que se establezca una visa humanitaria que les permita, por 6 meses, a los venezolanos venir y establecerse”.

Huéspedes

Hasta el momento, cinco son los huéspedes de la embajada de Chile en Caracas: Zuleima del Valle González, Beatriz Ruiz, José Fernando Núñez y Elenis Del Valle, todos magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela. A ellos se suma el dirigente opositor Roberto Enríquez.

A través de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, aseguró que se estudiará la posibilidad de entregarles asilo político “si así lo piden”.