Problemas financieros ponen en duda continuidad de Alto Maipo

“El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo ha experimentado diversas dificultades en la ejecución de sus obras”, comienza señalando la empresa controladora AES Gener a través de un hecho esencial enviado este lunes a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

La compañía hace alusión a diferentes “sobrecostos” que han incidido en el desarrollo del proyecto: en enero su socio clave Antofagasta Minerals (controlado por el Grupo Luksic) anunció el abandono del proyecto; en marzo, Gener debió renegociar con sus principales contratistas, financistas, cliente y sociosna para continuar conlas obras y en junio, la empresa puso término al contrato con Constructora Nuevo Maipo (CNM). Este último evento produjo un default técnico.

En este escenario, la deuda financiera de Alto Maipo asciende a US$ 613 millones.

Lo anterior, sumado “a una productividad menor a la establecida en los contratos de construcción, podría generar nuevos sobrecostos, respecto de los cuales el equipo de Alto Maipo se encuentra realizando sus mejores esfuerzos con miras a cuantificar y resolver”, agrega el hecho esencial.

Sin embargo, la misma Gener afirma que de no encontrar un reemplazo a CNM y un socio que inyecte capital “se vería afectada la continuidad del proyecto”, dice el texto.

Por otro lado, Alto Maipo tiene abierto un proceso sancionatorio con la Superintendencia de Medio Ambiente desde fines de enero de este año, luego que el organismo detectara 14 incumplimientos ambientales.

“Creemos que este es el principio del fin por el problema económico que tienen que es muy difícil encontrar un nuevo socio”, dice a Publimetro Marcela Mella, vocera y presidenta de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo.

Mella señala que, independiente del curso que tome la empresa, la coordinadora presentará acciones legales contra el proyecto en el corto plazo.

Por ahora, Gener mantiene compromisos de aporte de capital por US$ 83 millones y tomó el control de las obras que realizaba CNM mientras desarrolla nuevas negociaciones.

Según la empresa, Alto Maipo presenta un 54,5% de progeso, cifra que Mella pone en duda porque asegura que, del total de 70 kilómetros de túneles, apenas alcanzan un 30%. Gener “suma los km avanzados en los tuneles a la instalación de faena, campamento, caminos que tuvieron que hacer, pero el proyecto no es eso, el proyecto son los túneles”, sentencia.

Gobierno descarta alza en precio de electricidad

Ante este escenario, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, aseguró que “si finalmente ellos no pueden seguir avanzando, desde la perspectiva del sistema eléctrico, yo quiero dar tranquilidad que esto no va a afectar los precios de ninguna manera, porque no hay contratos asociados a algo que todavía es un proyecto y desde el punto de vista de la oferta tenemos suficiente suministro hoy día y sobre todo en cartera de inversión”.

A largo plazo tampoco habría problemas, ya que hay una cartera de proyectos que tienen la oferta “cubierta”: “Al año 2021 el principal sector de inversión en prospectiva es el sector energía, lo hemos sido los últimos tres años y lo será también en los próximos cuatro”, dijo el ministro.