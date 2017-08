Al estilo de los Bandidos Mojados: Roban camión de valores pero lo hacen estallar y provocan una lluvia de billetes

Llevaban meses planificando el golpe hasta que llegó el gran día. Diez sujetos tenían todo listo y contaban las horas para realizar el asalto que les reportaría cerca de 2 millones de euros.

Llegaron hasta la carretera R71 cerca de Gravelette, Limpopo, en Sudáfrica, cuando pasó un camión de valores y en tres autos arrinconaron al vehículo y obligaron a su conductor a detenerse luego de disparar a los neumáticos, según indica el Daily Mail.

Ahí amenazaron con armas a los guardias que transportaban el millonario botín y procedieron a poner vamos explosivos con el fin de volar las puertas del camión.

Sin embargo, al más puro estilo de los “bandidos Mojados”, el calculo les falló y fue tal la potencia de la explosión que pronto comenzaron a llover los billetes por amplios sectores de la carretera ante la sorpresa de otros conductores que pasaban por la zona.

A tanto llegó el error de cálculo, que incluso algunas partes destrozadas del vehículo llegaron a las copas de varios árboles.

De los casi 32 millones de rands, la moneda oficial de Sudáfrica, apenas quedaron en el camión $1.6 millones, con lo que los delincuentes sólo se llevaron cerca de 100 mil euros, apenas el 5% del botín inicial.

Look at this! Cash-in-transit robbery on R71 just passed Gravelotte Limpopo. pic.twitter.com/FTYGDCFsrj

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) August 1, 2017