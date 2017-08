Cancillería: nuevo huésped llega a embajada de Chile en Caracas y suman así 6 venezolanos acogidos

Otro venezolano fue admitido como “huésped” en la embajada de Chile en Caracas. Se trata de Luis Marcano, abogado opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Con él, la sede diplomática ya suma 6 huéspedes, los cuales aún analizan si solicitarán o no el “asilo” político.

La información fue confirmada por el canciller Heraldo Muñoz a través de Twitter.

“Ingreso a residencia en Caracas abogado Luis Marcano solicitando protección de Chile. Con el ya son 6 personas refugiadas en embajada de Chile”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores.

Las otras personas que se encuentran en el domicilio diplomático son Zuleima Del Valle, Beatriz Ruiz Marín, José Núñez, Elenis del Valle Rodríguez, todos magistrados del Tribunal Supremo. A ellos también se suma el dirigente opositor Roberto Enríquez y el recién llegado Marcano.

¿Por qué Chile?

El abogado y ex embajador chileno Samuel Fernández explica que no hay una razón específica para que los opositores soliciten refugio en la sede diplomática de nuestro país y no otra. “Es porque ellos lo eligen”, afirma y aclara que en su decisión puede influir la disposición del Gobierno de Chile para entregar este tipo de ayuda a “quienes lo soliciten”, como hace unos días la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez.

Por otra parte, la medida es celebrada por Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, quien asegura que “estoy pidiendo una visa humanitaria que les permita, por 6 meses, a los venezolanos (que lo deseen) venir y establecerse”.

Ingreso a residencia en Caracas abogado Luis Marcano solicitando protección de Chile. Con el ya son 6 personas refugiadas en EmbaChile. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) August 3, 2017