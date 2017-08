Caso Exalmar: tribunal decreta sobreseimiento de Sebastián Piñera

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió hoy no reabrir la investigación y sobreseer al ex Presidente, Sebastián Piñera, en el marco del caso de la pesquera Exalmar y su arista de la minera Dominga.

La audiencia había sido solicitada por el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien después de ocho meses de investigación, afirmó que no existen elementos para formalizar a Piñera.

Según la querella presentada por el diputado comunista Hugo Guitiérrez, en noviembre de 2016, se cometieron delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada por parte de Bancard, family office de Piñera, en la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar en pleno litigio marítimo en La Haya.

Lo mismo planteó Gutiérrez en una ampliación de la querella hacia la familia del ex Mandatario por sus inversiones en el proyecto minero de hierro y cobre Dominga en la Región de Coquimbo, que está rechazado hasta el momento por motivos ambientales.

Con todo, el magistrado Guillermo Rodríguez no dio lugar a la solicitud de la parte querellante de reabrir la investigación, quienes consideraban que existían diligencias pendientes en la investigación que involucra al abanderado presidencial de Chile Vamos.

Respecto del sobreseimiento, el juez señaló que existieron tres periodos de inversión en la fase escrita y luego que Perú haya presentado la contramemoria, y sostuvo que “la cuestión es si invirtió o no, es si tuvo conocimiento o no, y eso resulta altamente improbable, por no decir, imposible”.

Terminada la audiencia, el fiscal Guerra indicó que el tribunal “comprobó que, en definitiva, aquí no habían hechos constitutivos de delito, si los hubieran habido no les quepa duda que hubiésemos tomado las acciones para perseguir esa responsabilidad penal”.

Por su parte, el abogado querellante, Fernando Monsalve, aseguró que recurrirán a la Corte de Apelaciones para revertir esta situación, “y para que se conozca nuestra solicitud de reapertura de la investigación y nuestra oposición al sobreseimiento”.