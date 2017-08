Cobranzas extrajudiciales generan la mayor cantidad de reclamos contra cajas de compensación

Un estudio realizado por el Sernac reveló una caída en la cantidad de reclamos recibidos en contra de las cajas de compensación durante el segundo semestre de 2016

Al comparar con el mismo periodo de 2015, se produjo una disminución del 5,6%, pasando de 1.649 a 1.556 quejas, esto sobre un universo superior a 2 millones de créditos sociales (de los cuales más de un millón corresponde a créditos a pensionados). En tanto, al comparar el primer y segundo semestre del 2016, se aprecia un alza de 202 reclamos.

Cabe consignar que, según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), entre julio y diciembre de 2016, las Cajas entregaron 1.057.238 de estos préstamos, equivalentes a más de $693 mil millones.

Respecto de ellos, los principales motivos de reclamos de los afiliados según el Sernac son: cobranza extrajudicial no corresponde (20,12%), no reversar cargos mal efectuados (18,96%), cobros excesivos o duplicidad de cobros (15,17%) y no informa condiciones de crédito (7,65%).

Para el Director Nacional del organismo, Ernesto Muñoz, “las cajas de compensación tienen en su mayoría a adultos mayores como sus principales beneficiarios. Estas son instituciones sin fines de lucro, que deben respetar las condiciones contratadas, cobrar lo justo y no vulnerar los derechos de las personas más indefensas”.

Las que reciben más y menos reclamos

De acuerdo al estudio, las cajas de compensación que concentraron la mayor cantidad (volumen) de reclamos relacionados a productos financieros tanto en el segundo semestre de 2015 como en el segundo semestre de 2016, fueron Los Andes, La Araucana y Los Héroes.

El ranking de comportamiento de las cajas de compensación lo lideró -de forma negativa- Gabriela Mistral, pues obtuvo la mayor tasa de reclamos (28,56) y registro un aumento de su tasa respecto del segundo semestre de 2015 en un 24%, producto del crecimiento en el número de reclamos y la disminución de sus de afiliados y no afiliados con deudas vigentes. Caja Los Andes obtuvo la tasa de reclamos más baja del semestre (5,97).

Respecto al comportamiento de respuesta, en el periodo analizado, el 47,4% de los reclamos en las cajas de compensación no fueron respondidos o no fueron acogidos. La tasa de respuesta desfavorable (TRD) más alta se observó en Caja La Araucana (61,49%), mientras que la más baja fue obtenida por la Caja Los Héroes (39,93%).

El Sernac destacó que entre el primer semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016 la tendencia general es a la disminución en la tasa de respuestas desfavorables, observándose solamente en Los Andes y 18 de Septiembre una propensión al alza.

En definitiva, las cajas de compensación que se ubican en la parte superior en el ranking de reclamos del segundo semestre de 2016, son: Los Andes y Los Héroes. En cambio, las que están en la parte inferior del ranking, es decir con peor comportamiento son: 18 de Septiembre y Gabriela Mistral.

Beneficio para jubilados con deudas

En el marco del perfeccionamiento de la normativa que regula los créditos sociales, la Superintendencia de Seguridad Social anunció en junio pasado una solución al endeudamiento a los jubilados con Pensión Básica Solidaria (PBS) que solicitaron créditos sociales en la cajas de compensación, antes de julio del 2012.

Son más de 23.000 los pensionados que se endeudaron antes de dicha fecha y que aún tienen deuda vigente con las cajas de compensación, a los que el descuento de las cuotas no podrá exceder el 5% de la pensión. Esta solución empezó a regir en julio.

Por otro lado, el Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, explicó que la mayor parte de los excesos en materias de créditos sociales se produjeron en el periodo que comprende entre agosto de 2011 y junio de 2012, donde se permitió un endeudamiento por encima de las posibilidades de pago de los pensionados y en especial de los pensionados básicos solidarios.

Agregó, que junto con ese límite se prohibió la incorporación de seguros adicionales al seguro de desgravamen al momento de contratar el crédito, además establece que el plazo de los créditos no puede exceder los 60 meses.

En tanto, la Suseso aumentó de 45 en 2011 a 175 las fiscalizaciones realizadas en 2016, iniciando varios procesos sancionatorios que concluyeron con la aplicación de más de 20.000 UF en multas.

Excesos no cobrados

La Suseso también recordó que más de 91.000 mil trabajadores y pensionados podrán cobrar pagos en excesos de las Cajas de Compensación con montos de devoluciones que van desde los $10.000 a $1 millón de pesos.

Existen $3.296 millones de pesos que aún no son retirados por pagos en excesos provenientes de créditos sociales acumulados hasta junio de 2017.

Ante esto, el organismo hizo un llamado a las personas que solicitaron un crédito social en alguna de estas entidades a que consulten a través de sus páginas web o acudan directamente a las sucursales a lo largo de todo el país, para verificar si disponen de saldos pendientes a su favor, producto de pagos en exceso de sus respectivos créditos.

Las personas que tengan estos saldos a su favor pueden pedir la devolución de sus dineros a través de pago en efectivo, emisión de cheque nominativo o mediante transferencias electrónicas. En caso de fallecimiento del titular, estos montos pueden ser cobrados por sus herederos.