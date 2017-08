Denuncian malas condiciones de trabajo para funcionarios de campus de la Universidad de Chile

A través de Facebook, una estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación Básica Universidad de Chile denunció las precarias condiciones en las que trabajan guardias del campus Juan Gómez Millas, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

“Hoy mientras iba saliendo de la facultad por la nueva salida hacia Grecia, me encuentro a la tía Patricia en su nuevo “lugar de trabajo”. La saludé y le pregunté que le pasaba, a lo que me responde claramente afectada que se sentía super mal por la humillación que estaba sufriendo en ese lugar. La casucha de los guardias para esta salida es miserable, antes no lo había notado, pero hoy cuando vi a la tía llorando, me di cuenta de las condiciones de trabajo en que los tienen”, describió la joven.

Con una escoba de paja, un mesón a mal traer y un gancho donde puede colgar apenas una prenda, la “caseta” que no cuenta con puerta ni protección para el frío, muestra la precariedad del lugar, situación que la estudiante describe como “Me contó que el anterior guardia se había enfermado debido a que no hay forma de calefaccionarse a pesar que deben estar ahí durante todo el día. Mucho menos con electricidad. La casucha debe ser de no más de 1.5 mts por 1.5 mts. No está preparada para la lluvia, el piso también es una tabla que si es que llega a llover, solo ayudará a tener al/la guardia de turno con toda la humedad, el frío y el viento”.

Además de mostrar las fotos y dar cuenta del relato de la trabajadora, la estudiante recalcó que la situación es “bastante denigrante para nuestros trabajadores y trabajadoras, que además son sub-contratados a honorarios, por lo que si se enferman nadie les paga sus licencias”.

En este mismo campus ya se han denunciado otras malas condiciones laborales a las cuales se exponen los funcionarios, como limpiar las “desagradables” sorpresas que quedan en el recinto.