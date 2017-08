Los 8 mitos y verdades sobre la lactancia materna

Un 57% de los bebés menores de 6 meses que se atiende en el sector público de salud recibe lactancia materna exclusiva en nuestro país. Si bien la cifra es bastante positiva ¿Qué pasa con el resto?

Desde hace 25 años que entre el 1 y el 7 de agosto se celebra la “Semana Internacional de la Lactancia Materna”. Esta fecha fue establecida por la Waba, organización internacional pro lactancia. La iniciativa contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para el 2030.

Consejos para la lactancia

La lactancia materna también contribuye al apego. / Getty_78638736

Conversamos con la kinesióloga experta en parto y asesora de lactancia Florencia Monje (www.gestaluztalleres.cl), quien ahonda los mitos y verdades sobre el amamantamiento, con el fin de promover el derecho que tienen los niños a recibir leche de su madre.

1. Sobre la calidad: La leche materna es un tejido vivo que está en constante cambio, adecuándose a las necesidades y la edad de cada niño. Siemprees de buena calidad; incluso madres malnutridas son capaces de producir buena leche.

2. ¿Poca leche?: La gran mayoría de las mujeres son capaces de producir la cantidad de leche que necesita su guagua. La hipogalactia real (por causas fisiologicas) –aquella incapacidad de producir suficiente leche– es muy rara. Se da en apenas 2 de cada 100 mujeres.

3. Requisitos mínimos: Se deben respetar ciertas cosas para que la producción de leche sea adecuada. Por un lado, que el agarre del bebé al pecho sea correcto asegura una buena transferencia de leche. Y por otro, se debe dar el pecho a libre demanda. Esto es, cada vez que el bebé lo pida, de día y de noche y hasta que se suelte espontáneamente.

4. El poder de la succión: La producción de leche es proporcional al estímulo de succión. A mayor succión, mayor producción. Poner horarios sólo limita la succión, y por ende, la producción. La leche materna se digiere en una media de 48 minutos, no tiene sentido hacer esperar a una guagua para comer si ésta lo necesita. El llanto es una señal tardía de hambre, y provoca estrés en el bebé, lo que puede hacer más difícil el acople.

5. ¿Instinto?: La lactancia es un proceso instintivo para el recién nacido, pero no así para la madre. Si bien hay instinto de por medio, la cultura juega un rol determinante. Las mujeres aprenden a dar pecho viendo a otras mujeres hacerlo. Y en nuestra cultura no vemos a otras mujeres amamantar. No tenemos referentes, crecemos escuchando historias de lactancias fracasadas, dolor, grietas, guaguas que no suben de peso, mujeres que no tienen leche.

6. Un derecho: En Chile, el recién nacido tiene derecho a alimentarse exclusivamente de leche materna, según los derechos del niño de la UNICEF, lo que fue ratificado por nuestro país en el año 1990. Claramente este es un derecho que poco nos ha importado, ya que día a día recién nacidos en maternidades de todo el país son separados de sus madres y alimentados con fórmulas maternizadas a través de mamaderas u otros métodos, representando una vulneración de sus derechos y muchas veces una dificultad en la lactancia e incluso un perjuicio en su salud.

7. Calostro: El calostro es la leche del recién nacido, y es exactamente lo que la guagüita necesita tanto en calidad como en cantidad. Es riquísimo en inmunidad, como si fuera una vacuna, además de ser altamente nutritivo. Oro líquido.

8. El dolor y las grietas: No son normales. Un buen agarre de la boca del bebé al pecho materno asegura una lactancia cómoda y sin dolor. La separación mamá guagua y la confusión de succión a través de la introducción de chupetes son una de las principales causas de este mal acople, aunque pueden haber otras relacionadas con la anatomía de la cavidad oral del bebé, mucho menos comunes.Entr